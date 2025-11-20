Новый год-2026 в Нижнем Новгороде: путеводитель по столице Поволжья

Согласно опросу, Нижний Новгород входит в топ-10 городов, где россияне хотели бы встретить Новый год. Здесь есть чем заняться и накануне, и после праздника, а близкое расположение к Москве делает столицу Поволжья доступным направлением для путешествия выходного дня. Как провести новогоднюю ночь 2025/2026 и зимние каникулы в Нижнем Новгороде, какие мероприятия, достопримечательности и рестораны столицы закатов посетить и где поселиться, — читайте в гиде «Ленты.ру».

Нижний Новгород: главное

Как добраться. Из Москвы до Нижнего Новгорода можно добраться на машине за 7 часов (435 километров), на скоростном поезде «Ласточка» за 4 часа или на самолете за 1 час. Из Санкт-Петербурга на автомобиле ехать около 13 часов (1125 километров), а перелет займет около 2 часов. Стоимость отдыха. Проживание в апартаментах в центре Нижнего Новгорода и рядом в конце декабря — начале января будет стоить от 2,5 тысячи рублей за ночь на двоих. Поселиться в трехзвездочном отеле стоит от 4,4 тысячи рублей, в четырехзвездочном — от 6 тысяч рублей. Погода: средняя температура воздуха в январе в Нижнем Новгороде — минус 9 градусов.

Нижний Новгород — один из древнейших городов России, был основан в 1221 году. Он сильно преобразился после Чемпионата мира по футболу-2018, а затем после празднования 800-летия в 2021 году, говорит в беседе с «Лентой.ру» нижегородский тревел-блогер, кругосветчик Олег Меркурьев. В 2022 году Нижний Новгород получил титул Новогодней столицы России, и к этому событию в городе обновили исторические здания, благоустроили набережные и добавили праздничной иллюминации, рассказывает «Ленте.ру» PR-менеджер компании «Авито.Путешествия» Дарья Шулик.

Встретить Новый год в Нижнем Новгороде — отличная идея, поскольку праздник здесь отмечают весело и с размахом. В конце декабря 2025 — начале января 2026 года город готов предложить гостям разнообразные праздничные мероприятия, ярмарки и экскурсии. К празднованию Нового года Нижний Новгород готовится с начала декабря: повсюду появляются яркая иллюминация и украшения. В историческом центре открывают каток, ярмарку с локальными товарами и площадки для мастер-классов.

Где остановиться в Нижнем Новгороде

Ока делит Нижний Новгород на «верхнюю» и «нижнюю» части. В «верхней» расположен исторический центр города: Кремль, пешеходная Большая Покровская улица, ресторанная Рождественская и живописные набережные. В «нижней» же части не так много достопримечательностей (но они там есть, например, открыточное здание Нижегородской ярмарки), в основном именно там расположены промышленные предприятия.

Если вы планируете приехать в Нижний ненадолго, то лучше выбрать отель или апартаменты в центре города, недалеко от Кремля. Здесь доступен широкий спектр вариантов размещения: от фешенебельных пятизвездочных отелей со SPA-комплексами и бассейнами до экономичных хостелов, маленьких гостиниц и апартаментов, где можно почувствовать себя как дома.

А если вы хотите сэкономить, то стоит присмотреться к районам подальше от центра. В нижней части города есть метро, и если заселиться в гостиницу рядом с ним, то это значительно упростит доступ к основным достопримечательностям города.

Ночь в трехзвездочном отеле в центре Нижнего Новгорода в декабре-январе будет стоить от 5 тысяч рублей, жилье в отдаленных районах стоит от 4 тысяч

Самый бюджетный вариант — поселиться в соседних Дзержинске или Бору, который с Нижним Новгородом соединяет канатная дорога. Также можно рассмотреть базы отдыха недалеко от Нижнего — в Большом Козино, Зеленом Городе, Городце.

Что посмотреть

Площадь Минина и Пожарского

Согласно традиции, главная новогодняя елка Нижнего Новгорода устанавливается на площади Минина и Пожарского, где проходят все праздничные мероприятия в новогоднюю ночь — там же сооружают сцену для новогоднего концерта.

У Нижегородского Кремля тоже открываются праздничные площадки. «Особенно популярны аудиовизуальные шоу на Дмитриевской башне и световое — на Никольской», — отметила Дарья Шулик.

Большая Покровская улица и площадь Горького

Главная пешеходная улица Нижнего Новгорода — Большая Покровская, соединяет площадь Минина и Пожарского с площадью Горького. Для встречи Нового года ее украшают особенно ярко, декорируя ангелами и россыпью звезд.

Именно здесь началось трамвайное движение в Нижнем Новгороде, так что в праздничный сезон в районе Покровки курсирует новогодний трамвай. Красочные снимки можно сделать, прогуливаясь по улице — в центре Покровки тоже стоит декоративный трамвай, украшенный иллюминацией.

Еще на главной улице города регулярно выступают артисты — под открытым небом разворачиваются театрализованные представления и шоу пантомимы, добавила Дарья Шулик.

Ближе к площади Горького туристам тоже есть на что посмотреть.

В районе площади Горького есть «Заповедные кварталы» — несколько улочек со старыми деревянными домами, под Новый год они смотрятся особенно сказочно Олег Меркурьев тревел-блогер

В предпраздничные и праздничные дни в этих «Заповедных кварталах» традиционно проходят иммерсивные новогодние экскурсии.

Рождественская улица

Еще один важный туристический маршрут — Рождественская улица, которая расположена под стенами Кремля у места слияния Оки и Волги. Здесь к Новому году ставят симпатичные домики с сувенирами и почтой Деда Мороза, чтобы каждый мог отправить волшебнику письмо.

Парк «Швейцария»

В парке «Швейцария» туристы могут провести праздники активно. По словам Олега Меркурьева, здесь работает один из самых популярных новогодних катков в Нижнем Новгороде. Находится он рядом с планетарием, и посетителей, как правило, впечатляет огромный светящийся шар в центре катка — в 2022 году его украшала завораживающая фигура Луны, а в 2023-м — Земля.

Здесь гости могут не только кататься на коньках, но и пробовать свои силы в керлинге. Для любителей захватывающих панорам есть смотровая площадка, а еще работает рождественская ярмарка.

Дети в парке «Швейцария» могут встретить Деда Мороза и Снегурочку. В новогодние праздники зимние волшебники обычно проводят здесь тематические шоу с квестами и конкурсами. Кроме того, зимой парк «Швейцария» запускает «Новогодний экспресс» — детский колесный паровозик.

Площадь у Нижегородской ярмарки

Еще один новогодний каток и локация для гуляний с середины декабря открывается около здания Нижегородской ярмарки: среди прочего, там можно погреться у настоящей печи, которую непрерывно топят.

На площади у Нижегородской ярмарки в прошлые годы выступали музыкальные группы и проходили театрализованные представления. Поэтому не исключено, что у тех, кто решит посетить это место в новогодние каникулы — 2026, тоже будет возможность застать выступления.

Кроме того, здесь устанавливают ледяной лабиринт и карусели. Основные гулянья длятся до 3 часов утра — и встреча Нового года, как правило, завершается праздничным салютом.

Зимы в Нижнем Новгороде не слишком холодные, но довольно снежные. Поэтому стоит ожидать, что площадь Минина и Пожарского с главной елкой и катком, живописный парк «Швейцария», а также старинные дома на Рождественской, Большой Покровской и других улицах города будут выглядеть по-настоящему сказочно

Театры и шоу

Новый год-2026 по-своему отметит практически каждый театр Нижнего Новгорода.

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина в праздники обязательно будет ставить балет Петра Чайковского «Щелкунчик», в том числе 31-го декабря 2025 года. Билеты стоят от 800 рублей. Еще в декабре здесь можно посмотреть балет «Лебединое озеро» и послушать оперу «Сказки Гофмана», а в январе с детьми посетить концерт «Бременские музыканты».

Городские театры, особенно детские — Кукольный и Театр юного зрителя — специально ставят праздничные спектакли Олег Меркурьев тревел-блогер

В Кукольном театре на праздник подготовили шоу «По следам новогодних игрушек» для зрителей от четырех лет. Спектакль будут показывать с 13 декабря, билеты стоят от 400 рублей. Среди других зимних представлений театра — сказка «Морозко» и шоу для малышей от двух лет «Снежинка».

Нижегородский ТЮЗ с 20 декабря по 11 января будет показывать шоу «Летучий корабль: новогоднее продолжение» с интерактивом перед спектаклем. Попасть на представление можно и 31 декабря. Билеты стоят от 700 рублей.

По мнению руководителя сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» Ксении Андрианковой, спектакли в театре оперы и балета больше подойдут взрослым и подросткам, а посещение камерных представлений в театре кукол и ТЮЗе можно смело включать в культурную программу для семей с маленькими детьми.

Кстати, специальное новогоднее шоу готовит и знаменитый Нижегородский цирк. С 20 декабря по 11 января здесь будут показывать представление «Маска» — на манеже цирка оживут знакомые всем елочные игрушки. Билеты на шоу стоят от 1000 рублей.

Музеи

В канун Нового года в Нижнем Новгороде свои шоу устраивают и городские музеи — Нижегородский художественный, Технический, Усадьба Рукавишниковых, а также музей наук «Кварки». Стоимость билетов в музеи стартует от 150 рублей.

Обязательна к посещению — Фабрика елочных игрушек «Ариель». Здесь посетители смогут увидеть процесс выдувания стеклянных шариков по технологиям XIX века, побывать в мастерской, где расписывают елочные игрушки, а также принять участие в мастер-классе, на котором можно научиться самостоятельно расписывать новогодние шары. Записываться на экскурсию нужно заранее, полный билет стоит 1600 рублей, льготный — 1400.

Рестораны

Бары, рестораны и загородные клубы — популярные места для встречи Нового года в Нижнем Новгороде. Такие заведения организуют свои шоу, квесты, новогодние банкеты с развлекательной программой, живой музыкой и дискотекой до утра. По словам Олега Меркурьева, выбирать место лучше по предпочитаемой кухне, поскольку каждое заведение специализируется на своей.

В Нижнем Новгороде можно найти бар в духе времен Максима Горького и его пьесы «На дне» или ресторан, где вы по-купечески отведаете чай из самовара и закусите хрустящими солеными груздями со свежей картошечкой Анастасия Буханова руководитель направления инфлюенс-маркетинга «Туту.ру»

Немало в столице закатов и интересных современных гастропроектов. К примеру, ресторанная премия WHERETOEAT Центр в 2025 году отметила такие нижегородские заведения:

«19» — ресторан русской кухни в современной интерпретации (Ошарская, 8А); «Кусто» — рыбный ресторан с авторской кухней (Пискунова, 16); Yale — ресторан современной русской кухни (Рождественская, 30); Red Wall — ресторан европейской кухни с собственной фермой (Кожевенная улица, 2); «Парк Культуры» — ресторан авторской кухни и картинная галерея нижегородских художников (Верхне-Волжская набережная, 10А); Pinci — итальянский ресторан (Рождественская, 39); «Кафе 38» — ресторан в скандинавском стиле с морепродуктами прямо из аквариума (Рождественская, 38); Travnik — ботанический коктейльный бар (Рождественская, 30).

Больше ресторанов, баров и кафе на каждый день можно поискать в тематических подборках, где удобно сортировать заведения по рейтингу, ценам и другим параметрам. Обратите внимание на подборки проектов «Афиша», Ultima Guide «Яндекс.Еды» и туристического портала Нижнего Новгорода.

К Новому году рестораны Нижнего Новгорода готовят особое меню, включающее разнообразные закуски, горячие блюда и десерты — от традиционных угощений до оригинальных авторских рецептов, рассказала Дарья Шулик. При этом бронировать столик нужно заранее, иначе в популярных заведениях попросту не будет мест.

Активный отдых

Те, кто ценит спорт и активный отдых, найдут в Нижнем Новгороде немало развлечений по душе. Например, главный парк каждого района, как правило, заливает ледяную горку и организует прокат ватрушек. Покататься на санках, коньках или лыжах можно в Сормовском парке или парке «Швейцария».

Другой интересный вариант — прокатиться по канатной дороге до Бора и полюбоваться красивыми видами замерзшей Волги.

Анастасия Буханова дополняет, что любители водных процедур могут посетить аквапарк и SPA-центр «Океанис» — там работает 20 видов бань и бассейны на любой вкус. Более экстремальный вариант — бани из сруба, которые зимой ставят прямо посреди льда замерзшей Волги.

Тем, кто предпочитает профессиональный спорт, будь то катание на лыжах и сноубордах, стоит отправиться в окрестности Нижнего Новгорода. Там можно посетить горнолыжные комплексы, которые предлагают все необходимые условия для комфортного отдыха: гостиницы, кафе, прокат спортивного оборудования. Большим спросом пользуются горнолыжные базы «Терраски-парк» и Хабарское, а также спортивная деревня Новинки.

Как подготовиться к поездке

Чтобы посетить лучшие места города и прислушаться к бою курантов в самом сердце Нижнего Новгорода, важно правильно подготовиться к путешествию.

Бронируйте жилье и рестораны заранее

Подбирать жилье и делать брони — в том числе заведения на новогоднюю ночь — важно как можно быстрее, иначе можно упустить самые выгодные варианты. А чтобы не ошибиться с выбором одного из популярных заведений города (будь то кафе или ресторан), стоит заранее изучить расписание мероприятий.

Одевайтесь теплее

Если вы хотите провести вечер на свежем воздухе, обязательно возьмите теплую одежду.

Необходимо утепляться, если вы собираетесь гулять на улице: в городе на слиянии двух рек часто бывает ветрено и влажно. Вас согреют пуховик до пят, балаклава или баф, а также химические грелки в карманах Олег Меркурьев тревел-блогер

Что привезти из Нижнего Новгорода

На главных площадях и пешеходных улицах — Рождественской и Покровке — продают изделия народных промыслов. Среди них:

расписная посуда; украшения; шкатулки с оригинальными нижегородскими узорами; кружевные платки, расшитые золотом; филигранные изделия из металла — например, вазы и подносы; деревянные игрушки; расписные елочные украшения; изделия из керамики; свечи; натуральное мыло.

Уникальными подарками могут стать вещи с фабрики «Тканые узоры», там делают льняные и хлопковые скатерти, пледы и полотенца с национальными мотивами Дарья Шулик PR-менеджер

За товарами местных умельцев Олег Меркурьев также рекомендует заглянуть в сувенирный магазин «Молодость» на Большой Покровской улице. А для тех, кто ищет особенные, уникальные подарки, в центре Нижнего Новгорода есть антикварные лавки и бутики, где можно приобрести предметы искусства и редкие сувениры с национальным колоритом.

Между тем рождественские ярмарки в Нижнем Новгороде — это еще и лучшие места для покупки гастрономических подарков: здесь можно найти мед, варенье, орехи, травяные сборы и традиционные сладости, которые подойдут для новогоднего стола или в качестве подарка. Олег Меркурьев советует из сюрпризов-сувениров обязательно взять городецкие пряники, которые бывают разных размеров и с разными начинками.

«Нижний Новгород — идеальное место для встречи Нового года. В период праздников здесь царит атмосфера счастливого беззаботного детства с ярмарками, уличными гуляньями, горячим глинтвейном, пряниками и шутками. За городом работают классные турбазы, где можно нарядить елку, как у бабушки в детстве, поваляться в снегу и подышать хвоей», — заключила Анастасия Буханова.