Двухэтажные вагоны обещают модернизировать, туристы предлагают их отменить

В России двухэтажные вагоны задумали модернизировать. Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов в интервью РИА «Новости» пообещал, что обновления запланированы на ближайшую перспективу.

В ФПК заверили, что пожелания людей при возможной замене обязательно будут учтены. Пястолов не стал раскрывать всех деталей, но заверил, что в составах появится новая мебель, а также зарядки для мобильных устройств. Упростят там и размещение багажа.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» активно включились в обсуждение тех изменений, которые действительно нужны. Многие восприняли грядущие новации с иронией:

«Неужели кому-то из РЖД случилось проехать на второй полке второго этажа этого псевдоудобного устройства под названием вагон для людей?»

Еще один подписчик уверен, что в таких составах нечего менять:

«Убрать надо второй этаж. Там вещи складывать тупо некуда».

Другие не так категоричны. Их основная претензия – слишком мало места:

«Надо увеличить пространство на втором этаже на верхней полке с 30 см от лица до потолка до 1 м минимум».

Предложение интересное, вот только габариты вагона тоже нерезиновые.

В целом многие со скепсисом восприняли грядущую модернизацию. К основным минусам двухэтажек также часто относят низкую высоту купе, неудобную систему кондиционирования, отсутствие туалета на верхнем уровне.

В то же время стоит отметить, что появление таких составов помогает туристам добраться из точки А в точку Б. Благодаря им значительно увеличивается пассажиропоток. Длина поездов ограничена, а на популярных маршрутах количество вагонов всегда близко к максимуму. Двухэтажки как раз вводят на таких направлениях, чтобы решить проблему с дефицитом билетов.

