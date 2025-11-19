Как в Сибири развивают гастрономический туризм

Гастрономический туризм становится важным направлением развития сибирских регионов. Губернатор Андрей Травников отметил значительный потенциал этого направления для экономики и сохранения культурных традиций на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы».

© runews24.ru

Популяризация национальной кухни и развитие гастрономического туризма стали перспективными направлениями для сибирских регионов. На объединенном пленарном заседании Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» и Форума «Дни российского ритейла в Сибири» губернатор Андрей Травников подчеркнул, что региональные власти видят в этом значительный экономический потенциал.

Развитие гастрономического туризма способствует не только сохранению культурных традиций, но и стимулирует развитие инфраструктуры, создает новые рабочие места и повышает привлекательность регионов для посещения. Власти намерены активно поддерживать это направление как один из драйверов экономического роста.

Ранее писали, что сервис Туту.ру объявил победителей конкурса «Лучший амбассадор региона». В финальном голосовании, где тысячи пользователей выбирали лучший проект, участвовал этноблогер Генрих Немчинов, представлявший Республику Коми. Кроме того, волгоградские проекты в сфере туризма стали финалистами престижной всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Регион оказался в числе лучших сразу в двух номинациях.