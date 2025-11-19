Поезд Деда Мороза начал путешествие из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Владивостока, по пути он сделает остановки в 70 городах, передает корреспондент ТАСС.

Владивосток стал первым городом России, куда прибыл поезд. У железнодорожного вокзала дальневосточной столицы организована концертная программа.

"Новый год - это волшебный аппарат, и как главный волшебник нашей страны поведаю я одну очень важную тайну: сказку былью делаем мы сами. Чудеса случаются, когда мы дарим другим любовь, тепло и заботу. Вот вам мой наказ. Творите добрые дела, мои маленькие волшебники с большим сердцем. Я точно знаю, что вы меня не подведете", - сказал Дед Мороз.

С 19 ноября поезд Деда Мороза проедет более 20 тыс. км и посетит 70 российских городов. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Иванове, а Рождество - в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку на два дня - 2 и 3 января.

"Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.