Что посмотреть в Казани за день: путеводитель по лучшим местам

Казань входит в топ популярных городов для отдыха у российских и иностранных туристов — в столицу Республики Татарстан приезжают как летом, так и зимой, в том числе на новогодние праздники. Прежде всего путешественники посещают старинный местный кремль, мечеть Кул-Шариф, знаменитый Храм всех религий и другие достопримечательности. Что обязательно стоит посетить в Казани, даже если есть всего один день, — читайте в путеводителе «Ленты.ру».

Зачем ехать в Казань

Благоустройство

Столица Татарстана в 2024 году вошла в топ-5 лучших мегаполисов России по качеству городской среды. И местные жители, и туристы отмечают благоустройство этого города: здесь много комфортных мест для отдыха, оснащенных всем необходимым. Даже в маленьких парках есть лавочки, качели, кофейни или зоны для перекуса с традиционной татарской едой или фастфудом, детские площадки, арт-пространства и при этом много зелени.

На Кремлевской набережной есть велосипедные и пешеходные дороги, для удобства разделенные зелеными насаждениями (в городе много пунктов проката самокатов, роликов и велосипедов, поэтому покататься на них может каждый). А на набережной озера Кабан, которая считается одной из лучших в России, — настоящая экотропа из деревянных мостков. Все это делает локации еще более привлекательными, при этом до каждой из них удобно добираться на общественном транспорте.

Культурное многообразие

В Казани мирно сосуществуют культуры востока и запада, русские и татарские традиции. Православие здесь соседствует с исламом и другими религиями: в городе есть и церкви, и мечети, а также Храм всех религий — культурный монумент, где представлено 16 мировых религий.

Национальный колорит

Татарский колорит в этом городе ощущается повсюду: например, в ресторанах и стритфуде, местной архитектуре и дублировании топонимов на татарский язык. Улицы в городе носят имена выдающихся местных жителей: здесь помнят всех национальных героев и прославляют их.

Местная кухня

В Казани развит гастрономический туризм: попробовать национальные татарские блюда можно в любом заведении. Местная кухня состоит из вкусных мясных и сладких блюд, непривычных для жителей других регионов: например, эчпочмаков (традиционный треугольный пирожок с мясом и картошкой), баурсака и чак-чака (десерты в виде теста, обжаренного во фритюре с медовым сиропом).

В Казани есть собственный фастфуд — сеть «Тюбетей». В этих ресторанах быстро готовят, потому кыстыбаи (печеные лепешки) с кониной или эчпочмаки (треугольные пирожки с картошкой и мясом) будет легко взять с собой.

Достопримечательности Казани

В столице Татарстана есть множество достопримечательностей, интересных самым разным туристам. Можно побывать на территории Казанского кремля (самостоятельно или взять экскурсию), погулять по знаменитой пешеходной улице Баумана, а заодно заглянуть в уютную кофейню, сувенирную лавку и увидеть памятник казанскому коту.

Также интересно будет посетить мечеть Кул-Шариф и Храм всех религий. А если позволит время — съездить на остров-град Свияжск, который точно оставит незабываемые впечатления.

Транспортная доступность

Из Москвы в Казань можно за пару часов долететь на самолете или за ночь доехать на поезде или автобусе. Есть прямые рейсы и из Санкт-Петербурга, путь также занимает чуть больше двух часов.

Из соседних регионов — Чувашской Республики, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей — можно доехать до Казани на машине или на автобусе за 3-8 часов, в зависимости от города отправления.

Жители Урала могут добраться на поезде. Например, из Екатеринбурга до Казани ехать всего 13-15 часов, из Тюмени — 20 часов, из Челябинска — сутки.

Большой выбор жилья

Для туристов в Казани есть много отелей и хостелов, квартир и апартаментов на любой вкус.

Весной и летом 2026 года ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 4200 рублей за двоих. Можно выбрать и апартаменты в центре города или у станций метро Козья Слобода и Яшьлек, цены стартуют от 3000 рублей за ночь за двоих гостей.

от 3000-4000 рублей в среднем стоит ночь в гостинице или апартаментах в Казани

Как добраться до Казани

На машине

Расстояние от Москвы до Казани — 819 километров. Добраться можно в среднем за 11-14 часов (без учета остановок для отдыха) в зависимости от дорожной обстановки на трассе М-7 «Волга». Эта трасса проходит через четыре региона: Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан.

Сама по себе трасса М-7 считается загруженной — это стоит учесть, планируя поездку. По пути есть много кафе, заправок и оборудованных стоянок для отдыха

Откуда еще удобно ехать до Казани на машине:

Чебоксары — ехать 2,5 часа; Йошкар-Ола — 2,2 часа в пути; Ульяновск — 3,5 часа; Самара — 5 часов; Нижний Новгород — 6 часов; Ижевск — 5–6 часов.

На поезде

Из Москвы в Казань на поезде можно доехать за 11-14 часов. Ежедневно в столицу Татарстана отправляется до девяти рейсов с Казанского и Восточного вокзалов.

Самый быстрый поезд — 056М Москва — Екатеринбург, 11 часов 12 минут в пути. Следует от Казанского вокзала до станции Казань-2. Билеты в плацкартный вагон стоят от 2600 рублей, в купейный — от 4500 рублей. Самые дешевые билеты — на рейсе 150Х, который отходит с Казанского вокзала Москвы и едет около 13 часов. В сидячем вагоне места стоят от 1500 рублей, в плацкартном — от 2300 рублей. Фирменный поезд «Премиум» 002Й отправляется с Казанского вокзала, время в пути — 11 часов 20 минут. Билет в купе стоит от 5500, в спальном вагоне (СВ) — от 19000 рублей.

Из Санкт-Петербурга до Казани дорога займет около 19 часов — столько едет фирменный поезд «Поволжье» 133А/134А. Состав отправляется от Московского вокзала, место в плацкартном вагоне стоит от 5500 рублей, в купе — от 6600 рублей.

Из Екатеринбурга в Казань курсирует несколько поездов, время в пути примерно одинаковое — 13-15 часов. Например, на фирменном «Урале» 055Е (Екатеринбург — Москва) можно доехать до Казани за 13 часов, билет в плацкартный вагон стоит от 2500 рублей, в купе — от 4000 рублей.

Еще из ближайших к Казани городов можно доехать на электричке. Составы ходят, например, из Нижнего Новгорода — 6 часов в пути, Ижевска — 5,5 часа, Йошкар-Олы — 3 часа.

На самолете

Из Москвы в Казань на самолете лететь всего полтора часа. Стоимость билетов без багажа на одного начинается от 2500 рублей. Ежедневно в столицу Татарстана отправляются более 15 прямых рейсов, большинство — из аэропорта Шереметьево.

Из Санкт-Петербурга до Казани без пересадок можно долететь за два часа. Билеты стоят от 3700 рублей на одного человека в одну сторону.

Откуда еще удобно добираться до Казани на самолете:

Уфа: от 1,5 часа в пути, билеты — от 2700 рублей; Екатеринбург: от 1,5 часа в пути, билеты — от 7600 рублей; Тюмень: от 3 часов в пути, билеты — от 7500 рублей; Краснодар: от 3,5 часа в пути, билеты — от 7200 рублей.

На автобусе

Добраться из Москвы в Казань можно и на автобусе. Время в пути составит от 15 до 17 часов. Цены на билеты начинаются от 1700 рублей. Детям, школьникам и пенсионерам многие перевозчики предоставляют скидки до 50 процентов. Узнавать о льготах лучше заранее.

Откуда еще удобно добираться до Казани на автобусе:

Чебоксары — 2,5 часа в пути; Йошкар-Ола — 2,5 часа; Ульяновск — от 3,5 часа; Самара — от 5 часов; Ижевск — от 5 часов; Нижний Новгород — от 6,5 часа.

Религиозные и исторические достопримечательности

Казанский Кремль

Где находится: проезд Шейнкмана. Кому понравится: тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Татарстана. Дополнительно: мечеть, храмы, музеи, смотровые площадки.

Кремль — одна из главных достопримечательностей Казани, ее исторический центр и древнейшая часть. С 1994 года на территории ЮНЕСКО. Белокаменный комплекс объединяет архитектурные памятники, мечеть и православные храмы.

Кремль стоит на холме в окружении рек Волги и Казанки. Вход на его территорию есть с двух сторон: через Спасскую и Тайницкую башни. Погулять по исторической части города можно бесплатно, но тем, кто в городе впервые, обычно рекомендуют взять экскурсию.

На территории Казанского кремля много достопримечательностей, но самыми знаковыми считаются:

Мечеть Кул Шариф. Главная мечеть Татарстана, которая считается одной из крупнейших в Европе. Всех желающих пускают внутрь бесплатно, но нужно соблюдать правила посещения мусульманского храма. Благовещенский собор. Первый каменный храм Казани, построенный псковскими мастерами в XVI веке. Внутри сохранились фрески XVII века. Башня Сююмбике. Один из символов Казани. По легенде, башню построили по приказу Ивана Грозного в честь царицы-регентши, которая несколько лет правила за своего малолетнего сына. Считается, что она руководила народом так хорошо, что ее прозвали любимой госпожой, что по-татарски переводится как «Сююмбике» (отсюда и название башни). Интересно, что башня наклонена в сторону: шпиль отходит от вертикали почти на два метра. Пушечный двор. Музей артиллерии, где собраны пушки разных эпох, а также редкие образцы холодного оружия.Музей естественной истории Татарстана. Экспозиция музея рассказывает о геологической истории региона, флоре и фауне республики.

Казанский кремль — это не просто исторический памятник, а символ Казани и всей Республики Татарстан. Он олицетворяет собой богатство и разнообразие культуры и истории региона

Мечеть Кул-Шариф

Где находится: Казанский кремль. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00. Обратите внимание, что на время совершения молитвы — ежедневно с 11:45 до 12:25 и по пятницам с 11:30 до 13:15 — Кул-Шариф закрыт для посетителей. Дополнительно: работает Музей исламской культуры. Вход в него, в отличие от мечети, платный: взрослым — 250 рублей, студентам и пенсионерам — 150 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Знаменитая мечеть Кул-Шариф, она же главная джума-мечеть Татарстана и Казани, расположилась в стенах Казанского кремля. Строение это сравнительно новое: мечеть возводили с 1995 по 2005 год и открыли к тысячелетию города.

На сегодняшний день Кул-Шариф — одна из самых больших мечетей в России: в ней одновременно могут молиться до восьми тысяч верующих. Она входит в число основных достопримечательностей города и республики, рассказала «Ленте.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Туристам доступен вход в холл мечети и на смотровой балкон. Главное, соблюдать ряд правил: прикрыть все оголенные части тела (на входе можно взять платки), снять обувь и выключить звук на всех гаджетах. Фотографировать разрешено, но на фото не должны попасть молящиеся и люди, которые проводят религиозные мероприятия. А вот интерьеры запечатлевать не только можно, но и нужно — внутри очень красиво», — отметила собеседница.

Благовещенский собор

Где находится: Казанский кремль. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Благовещенский собор — это одновременно и главный православный храм Казани, и самая древняя постройка на территории Казанского кремля, которая датируется серединой XVI века. С тех пор здание перестраивалось, горело, реставрировалось, а в советское время частично разрушилось — однако после двух реконструкций собор снова открыли для верующих и туристов.

«Здание очень красивое, с голубыми и золотыми куполами. Правила посещения для туристов схожи с теми, что в мечети: прикрыть плечи и коленки, надеть платок (женщинам) или снять головной убор (мужчинам), а телефон перевести на беззвучный режим», — рассказала Елена Шелехова.

Храм всех религий

Где находится: улица Старо-Аракчинская 4. График работы: каждый день, с 1 мая по 30 сентября — с 08:00 до 20:00, с 1 октября по 30 апреля — с 09:00 до 18:00. Стоимость билетов: от 200 рублей. Кому понравится: тем, кто хочет узнать больше о мировых религиях.

Уникальный объект — Храм всех религий или Вселенский храм — находится на окраине Казани, в селе Старое Аракчино. Никаких служб в нем не проводят, поскольку здание частное, считается скорее музеем. Его задумал и начал строить в конце XX века скульптор, поэт и общественный деятель Ильдар Ханов. Он много путешествовал по Тибету и Индии, а когда вернулся, решил попробовать объединить все религии под одной крышей.

Этот удивительный комплекс сочетает элементы православной и католической церкви, а еще тут есть детали мечети, синагоги, буддийского храма и даже китайской пагоды. Найти можно даже символику исчезнувших цивилизаций. В общем, посещение этой достопримечательности — отличная возможность узнать больше о мировых религиях Елена Шелехова руководитель пресс-службы

В храме есть несколько залов: например, зал Иисуса Христа, Католический зал, Египетский зал, Картинная галерея и Чайная комната.

Национальный музей Республики Татарстан

Где находится: Кремлевская улица, 2. График работы: воскресенье, понедельник — с 10:00 до 18:00, вторник-суббота — с 10:00 до 20:00, касса во все дни заканчивает работать на час раньше. Стоимость билетов: взрослые — 500 рублей, льготные — 250 рублей, детям до 18 лет — бесплатно. Кому понравится: тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Республики Татарстан.

В этом музее можно узнать всю историю развития Татарстана: от каменного века до наших дней. Здесь расскажут как татары стали мусульманами, когда появилась Казань и как обрела современный облик, какие выдающиеся люди в ней жили.

Среди почти миллиона экспонатов есть даже карета Екатерины II: она приехала в Казань в 1767 году на гребной флотилии, восхитилась городом и назвала его «первым в стране после Петербурга».

Улицы и набережные

Пешеходная улица Баумана

Где находится: в Вахитовском районе, берет начало от Казанского Кремля. Кому понравится: любителям пеших прогулок, городской архитектуры, кафе и ресторанов. Дополнительно: музеи, рестораны, смотровая площадка.

Если вы хотите прогуляться по улицам города, начинайте свой путь с улицы Баумана, которую иногда называют Казанским Арбатом, — самой длинной пешеходной улицей в России (1885 метров). Она встречает туристов своим неповторимым шармом и колоритом.

Рядом со станцией метро «Площадь Тукая» находятся уникальные бронзовые часы — излюбленное место встреч горожан. Вместо привычных арабских цифр на циферблате красуются татарские числительные, а по кругу циферблата арабской вязью выведены строки из стихотворения татарского поэта Тукая.

Улица Баумана очаровывает своими малоэтажными особняками — бывшими купеческими домами. Среди знаковых мест — драматический театр имени Качалова, «Шаляпин Палас отель», а также множество кафе и баров, где можно отдохнуть после прогулки Дарья Шулик PR-менеджер «Авито.Путешествий»

На улице Баумана есть несколько музеев и арт-пространств, например, Дворец впечатлений и Музей самогона, где можно посетить экскурсию с дегустацией.

А еще на местном Арбате есть необычный памятник Казанскому коту (находится на пересечении с улицей Мусы Джалиля, рядом со зданием исторической гостиницы «Казань»). Запечатлено это животное не просто так: выведенные в Казани коты особой бойцовской породы были отличными охотниками за грызунами. Слава о них докатилась до Санкт-Петербурга, и тогда 30 местных котов привезли во дворец к Елизавете Петровне, где они помогали справиться с мышами.

А туристы, желающие полюбоваться панорамным видом города, могут подняться на смотровую площадку колокольни Богоявленского собора. Она считается самой высокой старинной постройкой в городе: ее высота достигает 74 метра. Зимой колокольня работает с 10:00 до 18:00, летом — с 10:00 до 20:30, есть перерыв на обед. Стоимость посещения — от 100 рублей, дети могут подняться бесплатно.

Набережная озера Кабан

Где находится: улица Марселя Салимжанова. Кому понравится: любителям пеших прогулок, природы и городской архитектуры. Дополнительно: рестораны, экотропа, зоны для барбекю.

Набережная, проходящая вдоль озера Нижний Кабан в центре Казани, считается одной из лучших в России. Ее протяженность составляет более трех километров, на которых расположены различные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, кафе, пляжи, пункты проката лодок и катамаранов, роликов и велосипедов.

Особая гордость набережной — огромный фонтан высотой 50 метров. Вечером около него можно посмотреть светомузыкальное шоу

Кремлевская набережная

Где находится: берет начало от стен Казанского кремля. Кому понравится: любителям пеших прогулок, архитектуры. Дополнительно: рестораны, архитектурные достопримечательности Казани.

Набережная в Казани представляет собой благоустроенную зону для прогулок, которая тянется вдоль реки Казанки. В этой части города сосредоточено большое количество достопримечательностей, поэтому прогулка может получиться очень интересной и насыщенной.

Первым делом стоит обратить внимание на Дворец земледельцев, расположенный в самом центре города, на берегу Казанки. Здание выполнено в стиле монументальной классики, потому выглядит довольно внушительно. А рядом с ним находится красивый и спокойный парк «Черное озеро», где можно приятно провести время, любуясь природой. Или пообедать в уютном кафе.

Продолжая прогулку по набережной, вы увидите здание Национального культурного центра «Казань» и мост «Миллениум», который считается самым высоким в городе (45 метров).

Кстати, с набережной видно еще одну достопримечательность, расположенную на другом береги реки, — Центр семьи «Казан». Это дворец бракосочетания, который выглядит как огромный казан. Рядом с ним — несколько фонтанов, в том числе светомузыкальный, потому здесь приятно гулять и вечером.

Культурные достопримечательности

Театр кукол «Экият»

Где находится: улица Петербургская, 57. Кому понравится: семьям с детьми. Дополнительно: ресторан, экскурсии.

Если вы путешествуете с детьми, им наверняка понравится в Театре кукол «Экият». Здание театра напоминает дворец с башенками, куполами и витражными окнами, потому зрители сразу попадают в атмосферу сказки. Кстати, именно так с татарского переводится название театра — «сказка».

«Сказочные сюжеты воплощены не только в декорациях театра, но и в его интерьерах. В репертуаре театра представлены спектакли на русском и татарском языках (зрителям выдают наушники с переводчиком). В музее при театре вы сможете узнать историю его создания, увидеть закулисье и даже попробовать самостоятельно управлять куклами», — уточнила Дарья Шулик.

Татарская деревня Туган Авылым

Где находится: Туфана Миннуллина, 14/56. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00, ресторан — с 11:00 до 23:00, блинная — с 09:00 до 23:00. Стоимость билетов: бесплатно. Кому понравится: тем, кто хочет больше узнать об истории и культуре Татарстана, попробовать национальную кухню и сделать красивые фотографии. Дополнительно: мастер-классы, рестораны, детская площадка.

Хотите почувствовать себя в уютной татарской деревне, не выезжая из Казани? Посетите «Туган Авылым» — небольшой развлекательный комплекс, выполненный в стиле настоящей деревеньки с деревянными домами и прудом.

В домиках, оформленных в этническом стиле, можно поучаствовать в мастер-классах по лепке или работе с кожей. Здесь же можно попробовать (или даже приготовить) блюда национальной кухни и блины прямо из печи, сходить в баню, выпить ароматного чая из трав, сфотографироваться в татарских национальных костюмах с фигуркой эчпочмака и приобрести уникальные сувениры ручной работы.

Также на территории есть детская площадка с прокатом машин и парк для отдыха, где будет приятно прогуляться всей семьей. А заодно — сделать яркие фото.

Музей чак-чака

Где находится: улица Парижской Коммуны, 18. График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов: 700 рублей, льготные — 550 рублей, детям до пяти лет без сладостей — бесплатно, со сладостями — 250 рублей. Кому понравится: тем, кто хочет попробовать традиционные татарские сладости.

В этом небольшом, но уютном музее можно познакомиться с национальной татарской кухней. Посетителей здесь встречают с теплым восточным гостеприимством: можно насладиться ароматным чаем с местными травами и попробовать национальную выпечку, которую потом предлагают купить в магазинчике музея.

Интересный рассказ экскурсовода с историческими сюжетами погружает посетителей музея в жизнь татарской семьи. Желающим побывать здесь рекомендуется заранее записаться на экскурсию, так как музей небольшой и пользуется популярностью. По восточной традиции посетители музея разуваются Дарья Шулик PR-менеджер

Природные достопримечательности

Горкинско-Ометьевский лес

Где находится: недалеко от жилых районов Горки и Азино. Кому понравится: любителям прогулок и отдыха на природе.

Горкинско-Ометьевский лес — самый молодой, но при этом самый большой парк Казани — прекрасный пример современного общественного пространства. Поделенный на три части, он предлагает посетителям самые разные возможности отдыха: зону экологии в Ометьевском лесу, зону спорта в овражном Горкинском лесу и зону семейного отдыха и развлечений в центральной части.

«В парке часто проходят различные мероприятия. Например, бесплатные занятия по йоге или мастер-классы по актерскому мастерству. Также здесь работает прокат велосипедов, самокатов и электросамокатов. А совсем недавно в парке открыли общественный огород», — пояснила Дарья Шулик.

Во время прогулок в парке можно устроить пикник: для этого оборудована специальная зона с мангалами. Или просто пообедать в кафе и ресторанах, где можно попробовать блюда национальной кухни.

Для детей в парке есть свое пространство — экоцентр с названием «Дом». В нем проводятся увлекательные мастер-классы и занятия для ребят разного возраста. Дополнительно несколько площадок расположены по территории всего парка.

Остров-град Свияжск

Где находится: в 60 километрах от Казани. Как добраться: на автобусе или машине (час езды), на теплоходе (два часа езды) или на «Метеоре» (40 минут). Кому понравится: любителям маленьких красивых городов, панорамных видов. Дополнительно: музеи, рестораны.

Свияжск — старинный городок в Татарстане, который часто сравнивают с пушкинским островом Буяном. Обычно сюда приезжают, чтобы насладиться красотой природы и панорамными видами, а заодно посетить древние монастыри, выпить вкусной местной медовухи и увидеть прижизненный портрет Ивана Грозного.

По легенде, царь заметил этот остров, когда возвращался в Москву после неудачного штурма Казани. Место показалось ему стратегически выгодным, поэтому он решил построить там крепость. Правда, чтобы сделать это незаметно, сооружать ее пришлось в Угличе, разбирать, а потом сплавлять по Волге в течение нескольких дней и ночей.

Сам по себе Свияжск находится на высоком холме, благодаря чему с него открывается прекрасный вид. Остров омывают три реки: Волга, Щука и Свияга. Для удобства городок соединен с Татарстаном насыпной дамбой, по которой проложена дорога. Туристы, как правило, приезжают сюда на один-два дня, но можно остаться и подольше, потому что в Свияжске найдется, чем заняться. Например, погулять на природе, научиться стрелять из лука или изучить местные музеи. Остановиться здесь можно в отелях или гостевых домах.