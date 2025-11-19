На Урале туристов начнут водить на ракетное предприятие

Туристы получат возможность побывать в реальном бункер управления огневыми испытаниями ракетных двигателей на предприятии в Нижней Салде. Научно-исследовательский институт машиностроения расширил экскурсионную программу.

© uralinform.ru

Раньше гостей водили только в музей предприятия – там хранятся десятки экспонатов, включая настоящие ракетные двигатели малой тяги. Теперь программа получила название "Энергия космических открытий" и состоит из трех вариантов маршрутов, рассказали в департаменте информационной политики региона.

Маршрут № 1 подходит для школьников от 10 лет. Посетителям расскажут историю НИИМаша, покажут ракетные двигатели и объяснят, где и как они применялись.

На маршруты № 2 и № 3 пускают гостей старше 16 лет. Туристы смогут посетить испытательную площадку комплекса НИК-301. Именно там когда-то тестировали двигатели для легендарной программы "Энергия-Буран". Можно не только увидеть гигантские сооружения, но и спуститься в сам бункер.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно отправить письмо на адрес mail@niimashspace.ru. Организаторы ответят и уточнят, какие документы нужны для оформления пропуска на режимный объект.