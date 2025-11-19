Дивеево: как добраться и что посмотреть в знаменитом селе

Село Дивеево — духовный центр Нижегородской области. Здесь расположены соборы, часовни, святые источники и другие религиозные достопримечательности, ежегодно привлекающие десятки тысяч паломников и туристов. Как организовать поездку в Дивеево, на чем добраться до села, что посмотреть и где остановиться, читайте в материале «Ленты.ру».

Чем знаменито село Дивеево

Нижегородская область славится культурно-историческими и природными достопримечательностями: туристы едут сюда для посещения усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Дзержинске, для визита в Балахну, родину героя народного ополчения Кузьмы Минина, ради колоритных особняков XVIII-XIX веков в Павлово, памятников архитектуры в древнем городе Лысково.

Главным же духовным местом Нижегородской области считается село Дивеево. Оно привлекает как верующих, которые отправляются сюда на паломничество, так и тех туристов, кто хочет вживую увидеть величие архитектурного ансамбля Серафимо-Дивеевского монастыря. Природа тут тоже очень живописна Дарья Шулик PR-менеджер

Село Дивеево — одно из ключевых направлений для паломнических туров в России, наряду с Костромой, Ярославлем или, например, островом Валаам, расположенным на Ладожском озере.

Сегодня в Дивеево проживает меньше шести тысяч человек, однако это село известно на весь мир. Дело в том, что тут находится одна из главных святынь христиан, четвертый в мире удел Святой Богородицы (другие три — в Иверии, современной Грузии, Афоне и Киеве). Кроме того, в Дивеево из Москвы и других городов едут потому, что верят: это единственное в России место, которое находится под особым покровительством Божией Матери.

История села Дивеево

Монашеская община образовалась здесь во второй половине XVIII века и осталась до наших дней. Ее появление связано с именем Агафии Мельгуновой, дворянки из Нижнего Новгорода, вдовы богатого помещика. Она потеряла мужа в 30 лет и решила посвятить себя Богу, приняла монашество и вошла в историю как матушка Александра.

В 1773-1774 годах у матушки Александры были видения: Дева Мария звала ее идти на север и найти место для последнего удела

Она уверовала и отправилась в эти земли. На ее средства в Дивеево была заложена Казанская церковь.

При жизни матушки Александры в селе Дивеево появился молодой иеродиакон из соседнего села Сарова, подвижник православной церкви, признанный потом великим русским святым. Именно он стал попечителем основанной матушкой Александрой общины, которая в 1861 году получила статус монастыря. Монастырь в селе Дивеево работал вплоть до 1927 года. Затем все изменил приход советской власти.

Послушницам, монахиням и священникам пришлось покинуть эти земли. Мало кто из сестер дожил до 1988 года, когда в Дивеево была начата процедура восстановления монастыря. Одной из них была монахиня Серафима, которая вернула в монастырь несколько личных вещей Серафима Саровского, а также святой блаженной Параскевы Дивеевской. Официальное открытие Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялось в 1991 году. С тех пор в Дивеево из Москвы и других городов России не прекращается поток гостей.

Серафимо-Дивеевский монастырь

Христиане едут молиться Божией Матери, они Богородицы, и что в момент пришествия антихриста именно обитель Богоматери в селе Дивеево тот не сможет ни взять, ни разрушить. Кроме того, в Дивеево можно почтить память и просить помощи у преподобного Серафима Саровского.

Святыни Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — важное место паломничества

Сегодня в Серафимо-Дивеевском монастыре уже проведена полная реставрация, и он сам по себе — жемчужина храмовой архитектуры. Молитвы начинаются около половины шестого утра и длятся до самого вечера. Туристы, которые приехали в Дивеево из Москвы и других городов России, могут посетить каждую из этих служб.

Стоит иметь в виду, что в Серафимо-Дивеевском монастыре в будни обычно свободнее, чем в выходные. Посещая Дивеево, гости задерживаются на два-три дня, чтобы побывать на богослужении, исповеди и причастии. Однако при желании у гостей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря есть возможность остаться там и на более долгое время — в таком случае им дадут как послушание, так и возможность поработать. Для этого нужно обратиться в паломнический центр.

Важно помнить, что в Серафимо-Дивеевском монастыре действуют определенные правила. Так, женщины должны прикрыть одеждой голову, грудь, руки и колени, им также понадобится юбка. Мужчинам для посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря нельзя надевать бриджи, шорты и майки.

Свято-Троицкий собор

Сегодня святыни Свято-Троицкого собора — это место притяжения тысяч человек. Согласно преданиям, святой Серафим Саровский получил откровение: восточнее Казанской церкви в Дивеево ему было указано место, где необходимо построить собор, но землю для этого обязательно нужно было приобрести за деньги.

Возведение Свято-Троицкого собора началось уже после телесной смерти старца, продлилось 27 лет и завершилось лишь во второй половине XVIII века, в 1875 году.

Автор проекта Свято-Троицкого собора — архитектор Александр Резанов, при создании величественного пятиглавого храма он соединил черты классической, византийской и древнерусской архитектуры

Интересно, что Резанов в роли архитектора знаменитого храма выступил два раза: именно он с 1881 года курировал возведение столичного храма Христа Спасителя.

Сначала в Дивеевском Троицком соборе хранилась та самая икона, перед которой молился в своей келье преподобный Серафим Саровский, но в годы СССР она была утрачена. Сейчас ее место занимает другая икона — образ Божией Матери «Умиление» начала XX века.

В 1927 году в Троицком соборе прошла последняя служба, а затем он долго использовался как место хранения зерна и строительных материалов. С храмов были сняты кресты, территорию обнесли забором, а сам собор приходил в запустение.

Крест в Троицком соборе вновь появился весной 1990 года. А год спустя в Дивеево была проведена торжественная церемония — в соборе установили раку с мощами Серафима Саровского, одну из главных святынь обители.

Сегодня верующие могут приложиться к мощам святого старца. Также в соборе хранятся личные вещи преподобного. Стоить иметь в виду, что желающих очень много: паломники собираются к началу утренней службы.

Канавка Пресвятой Богородицы

Еще одна важная святыня Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — Канавка Пресвятой Богородицы, это Богородица и сказала, что в Дивеево надлежит создать девичью общину, обнесенную канавкой.

Канавка Пресвятой Богородицы — это путь, который, по легенде, проходит Богородица, обходя свой удел. Вдоль нее ходят и паломники, которые приезжают в Дивеево, таким образом повторяя путь Богородицы Дарья Шулик PR-менеджер компании «Яндекс.Путешествия»

В годы СССР одна из главных святынь в Дивеево была фактически уничтожена. Сровняли с землей строение и монастырское кладбище, которое окружала Канавка Пресвятой Богородицы. Сам вал срезали, а тропу засыпали. Однако верующие все равно приходили и молились там. Свое второе рождение Канавка Пресвятой Богородицы получила во второй половине 1990-х годов: восстановление стартовало в 1997 году, а завершилось в 2003-м.

В Дивеево Дарья Шулик рекомендовала также обязательно посетить Казанский собор — старейший в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, он расположен именно в том месте, где матушка Александра видела явление Божией Матери, велевшей построить храм. Паломники идут сюда ради Казанской иконы Божией Матери.

В Казанском соборе также находятся мощи Дивеевских блаженных: Пелагии, Параскевы, Марии и Матроны.

Святые источники в Дивеево

Рядом со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем есть пять святых источников, в которых можно искупаться, набрать святой воды и помолиться об исцелении. Самым почитаемым считается источник Преподобного Серафима Саровского, но он находится чуть дальше, в Саровском лесу. Верующие приезжают на источник ради омовения и исцеления от болезней.

Температура воды источника не опускается ниже плюс пяти градусов даже зимой. Вокруг запруды обустроена территория: мостки, купальни, места для переодевания, тут же можно купить специальные рубахи. Паломники посещают это место круглый год: даже морозы не останавливают верующих от купания в святой воде.

Как добраться до Дивеево

Самостоятельно

Маршрут в Дивеево лучше планировать через Нижний Новгород, куда можно добраться как на самолете, так и на поезде. До самого монастырского комплекса из Нижнего Новгорода ходит автобус.

Еще один вариант — через город Арзамас. У РЖД есть комплексный маршрут, который включает поездку на поезде и трансфер на автобусе. Сначала пассажиры доезжают на поезде из Москвы до Арзамаса, а затем на автобусе из Арзамаса до Дивеево.

Можно запланировать поездку и на машине. От Москвы до Дивеево ехать всего 4-5 часов по платной трассе М12 «Восток».

Где разместиться в Дивеево В Дивеево достаточно вариантов, где поселиться. Например, при Серафимо-Дивеевском монастыре открыто более десяти паломнических корпусов. О вариантах размещения нужно узнавать в паломническом центре монастыря. В самом селе туристов и паломников принимают в гостевых домах и апартаментах. Ночь в гостевом доме за двоих будет стоить от 1800 рублей, в апартаментах -- от 4000 рублей. В высокие сезоны, например, летом или на Рождество жилье стоит дороже.

С группой

Из Москвы в Дивеево возят организованные группы паломников. Оптимальные туры — на 2-3 дня. Они включают трансфер, экскурсии по монастырям и святыням, питание и проживание в гостевых домах на территории села.

Первое паломничество

Тем, кто отправляется в паломнический тур впервые, лучше выбрать формат короткой поездки Так проще оценить специфику таких туров. Стоит учитывать, что к такому путешествию необходима особая подготовка. Например, лучше ехать без детей и обязательно взять одежду, в которой можно будет войти в храмы и другие местные святилища.

После посещения Дивеево Дарья Шулик посоветовала не спешить покидать окрестности региона — недалеко от села можно найти много важных для религиозных людей достопримечательностей. Так, в Сарове находится храм преподобного Серафима Саровского, а в городе Кулебаки — Кутузовский скит Серафимо-Дивеевского монастыря. Еще можно добраться до Большого Болдино, где жил и творил поэт Александр Пушкин, или доехать до Арзамаса, там посетить Воскресный собор, Николаевский монастырь и музей русского патриаршества.