Уфа: достопримечательности, маршруты и советы путешественникам

Уфа - город-миллионник, столица Республики Башкортостан, важный транспортный узел и один из крупнейших промышленных городов в России. Официальной датой основания города считается 1574 год, когда отряд воеводы Михаила Нагого заложил крепость на берегу реки Белой (Агидель). Хотя, по свидетельствам средневековых путешественников, на месте современной Уфы давно существовало крупное поселение, известное как Пашкерти или Башкорт.

Название города Уфа на башкирском языке, записанное заглавными буквами, выглядит как ӨФӨ - эта стилизованная надпись часто встречается на вывесках. В народе эту надпись прозвали "три шурупа" или "три таблетки" за внешнее сходство.

Столица Башкирии имеет богатую историю и большой туристический потенциал. В Уфе много уникальных музеев, природных парков, архитектурных памятников и панорамных площадок. Расскажем о наиболее интересных достопримечательностях и архитектурных объектах.

Главные символы и достопримечательности Уфы

Памятник Салавату Юлаеву

Визитная карточка города и самый большой конный монумент в России. Изображение этого памятника даже поместили на гербе республики. Скульптор Сосланбек Тавасиев увековечил национального героя Башкирии Салавата Юлаева, который руководил восстанием в регионе во времена Крестьянской войны 1773-1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева. Позднее Юлаев был схвачен и отправлен в ссылку.

Высота памятника с учетом постамента - 14 метров. Статуя выполнена из бронзированного чугуна, а железобетонный постамент облицован гранитными плитами. Статую отливали на Ленинградском заводе и перевозили к месту установки по частям. Монумент давно стал местом паломничества туристов, ведь с высокого берега реки Белой открывается прекрасная панорама на город.

Монумент Дружбы

Символ единства башкирского и русского народов. Памятник высотой более 30 метров возведен в историческом центре города в честь 400-летия добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству. Строительство монумента продолжалось с 1957-го по 1965 год. Над монументом работали скульпторы М. Ф. Бабурин и Г. П. Левицкая, и архитекторы Е. И. Кутырев и Г. И. Гаврилов.

Две высокие стелы из розового гранита в форме меча скреплены тремя массивными кольцами из серого гранита. У основания монумента располагаются две бронзовые женские фигуры с лавровыми венками - символы России и Башкирии. На постаменте расположены несколько чугунных барельефов: на одном из них изображен момент принятия башкирскими беями русского подданства.

Собор Рождества Богородицы

Один из красивейших храмов Поволжья. Величественный собор, вмещающий несколько тысяч прихожан, был возведен в 1901-1909 годах. Значительную часть средств на строительство пожертвовал уфимский купец Никифор Миронович Патокин. Высота монументального собора - 21 метр, а высота колокольни - целых 47 метров. Фасады окрашены в небесно-голубой цвет, купола покрыты позолотой.

В советское время в здании собора располагались кинотеатр и авиамастерские. Лишь в 1991 году собор был возвращен Русской православной церкви. Тогда же началась масштабная реконструкция, которая продолжалась больше 15 лет. Сейчас собор Рождества Богородицы - главный православный храм Уфы, кафедральный собор Уфимской епархии.

Мечеть Ляля-Тюльпан

Уникальная мечеть с минаретами в форме тюльпанов. На самом деле, Ляля-Тюльпан - не только мечеть, но и культурно-образовательный центр. Он был построен по проекту архитектора В. В. Давлятшина в 1989-1998 гг. Крыша здания напоминает цветок, а возле главного входа находятся два восьмигранных минарета, стилизованные под бутоны тюльпанов. Высота минаретов - 53 метра. Белые колонны и красные завершения смотрятся очень живописно в любое время года. Цветущий тюльпан издавна был олицетворением весны и символом тюркских народов. В мечети проводятся церемонии бракосочетания, а при культурном центре работают медресе и воскресная школа.

Дом правительства Республики Башкортостан

Главное правительственное здание республики было построено в 1979 г. Прямоугольное шестиэтажное строение выполнено в стиле советского модерна по проекту архитекторов В. Б. Залегаллера и Ю. П. Паечкина. Дом Республики является штаб-квартирой Правительства и Администрации Главы Башкортостана.

Башкирский театр оперы и балета

Здание в стиле классицизма, памятник истории и архитектуры XX в. Строительство здания продолжалось с 1909-го по 1920 год. Входная группа решена в виде глубокого балкона-козырька, который опирается на четыре кирпичные квадратные колонны, а второй этаж над балконом декорирован портиком также с четырьмя колоннами. В 1990-е годы на фасаде были установлены две медные скульптуры по мотивам греческой мифологии: Евтерпа - покровительница лирической поэзии, и Терпсихора - покровительница танцев.

Парки, набережные и природные зоны

Сад Салавата Юлаева

Раньше он назывался "Сад на Случевской горе" и был открыт еще в 1900 году. На территории сада есть красивые ажурные беседки и смотровая площадка с лучшими видами на реку Белая.

Тихий тенистый парк подходит для неспешных прогулок. А у влюбленных большой популярностью пользуется Висячий мост (или "Мост влюбленных") - пешеходный мост через овраг и пересыхающий ручей, к ограждению которого прикрепляют навесные замки как символ любви и верности.

Парк им. Ивана Якутова

Этот старинный парк был основан в 1903 году и ранее назывался "Сад общества трезвости", затем был переименован в честь революционера Ивана Якутова. На территории парка есть Солдатское озеро, где можно взять на прокат катамараны. Зимой здесь заливают каток.

В парке много игровых площадок и различных аттракционов, работают кафе и рестораны. А рядом со входом установлена бронзовая скульптура "Дом куницы", ведь этот зверек является символом Уфы.

Набережная реки Белая

Протяженная набережная является популярным местом для прогулок у жителей и гостей города. Многоуровневый пешеходный променад оборудован велодорожками и смотровыми площадками. А рядом с благоустроенной прогулочной зоной располагаются кафе и амфитеатр.

Набережная реки Белая считается самой красивой в Уфе.

Парк "Кашкадан"

Парк культуры и отдыха "Кашкадан" был основан в 2002 году. Он получил название в честь одноименного озера на его территории и занимает площадь более 31,5 га. Возле озера есть благоустроенный пляж с лежаками и кабинками для переодевания. Посетители также могут взять в аренду ролики или самокаты.

А несколько лет назад в парке был открыт крупнейший в Башкортостане музыкальный фонтан.

Парк им. Мажита Гафури

Большой парк площадью 29 га был образован в 1961 году на месте лесного хозяйства. Летом в парке проходят соревнования по бегу и спортивному ориентированию, а зимой работает каток и проводятся лыжные гонки.

В парке можно прокатиться на колесе обозрения "Седьмое небо" высотой 48 метров. Аттракцион оснащен 24 кабинками вместимостью до 6 человек. В летние месяцы внутри кабинок работают кондиционеры, а зимой - обогреватели. Кроме того, каждая кабинка оснащена аудиогидом, который знакомит с интересными фактами из истории города.

Музеи, галереи и культурные центры

Национальный музей Республики Башкортостан

Музей является крупнейшим музеем в регионе и одним из старейших музеев в России. Он был основан еще в 1864 году. Сейчас в фондах музея хранится свыше 180 тысяч экспонатов. В 34 выставочных залах музея представлены экспозиции, посвященные истории, археологии и этнографии Башкирии.

С 1989 года музей располагается в здании бывшего Крестьянского Поземельного банка. Здание в стиле модерн, построенное по проекту архитектора А. В. Друкера, является объектом культурного наследия.

Художественный музей имени Михаила Нестерова

Один из старейших музеев России - Башкирский государственный художественный музей - был основан в 1919 году, а в 1920 году открылся для посетителей. Сейчас музей носит имя своего основателя, выдающегося русского художника, уроженца Уфы Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942). Экспозиция классического искусства размещается в особняке, построенном в 1913 году в стиле модерн по проекту известного самарского архитектора А.А. Щербачева.

В 2014 году для музея было построено еще одно новое здание. Всего в собрании музея хранится более 14 тысяч экспонатов.

Среди наиболее интересных экспонатов - первоначальный незаконченный вариант картины Нестерова "Видение отроку Варфоломею". Художник нечаянно повредил холст, поэтому стал писать картину заново. На выставке передвижников эта работа произвела настоящий фурор и была приобретена Павлом Третьяковым для своей галереи, где сейчас и находится законченный вариант. Сам художник считал это произведение вершиной своего творчества.

Музей археологии и этнографии

Музей был открыт в 1980 году по инициативе известного этнографа, члена-корреспондента РАН Р. Г. Кузеева. В экспозиции представлена большая коллекция артефактов по археологии и этнографии Южного Урала. В музее экспонируется в том числе и знаменитая коллекция находок, обнаруженных во время раскопок Филипповских курганов "Золото сарматов".

Сам музей также находится в историческом здании - Доме Е.А.Поносовой-Молло. Этот особняк был построен в 1910 году по проекту архитектора К. А. Гуськова и стал первым зданием в Уфе, построенном в стиле модерн.

Музей авиации

Музей авиации Башкортостана располагается в административном здании на первом этаже Международного аэропорта "Уфа". В музее представлены макеты самолетов и вертолетов. Большой раздел экспозиции посвящен истории развития авиации.

Театры и культурная жизнь

Театр драмы имени Мажита Гафури

Официально театр был учрежден в 1919 году в Стерлитамаке, а в 1922 году коллектив театра был переведен в Уфу. Здание театра располагается на месте разобранного в 1932 г. Воскресенского собора. После небольшого пожара в 2000 г. театр был существенно перестроен.

В репертуаре - национальное фольклорное наследие, зарубежная классика, русская пьеса и современная драматургия.

Молодежный театр имени Мустая Карима

Молодежный театр имени Мустая Карима - один из самых молодых творческих коллективов республики. Он был основан в 1989 году. Интересно, что многие спектакли идут на башкирском языке с синхронным переводом на русский. При театре работают студия мюзикла и детская театральная студия.

Башкирская филармония

Филармония была открыта в 1939 году. В 1980-е годы музыкальный коллектив "Дустар" стал проводить здесь джазовые вечера. Сейчас на базе филармонии созданы Национальный оркестр народных инструментов, фольклорно-эстрадные группы. А в Большом зале регулярно проводятся различные музыкальные фестивали, в том числе международные.

Храмы, мечети и духовные центры

Мечеть Ар-Рахим

Строящаяся мечеть сконструирована в виде ханского шатра с позолоченным стеклянным куполом, а минареты символизируют наконечники копий или стрел. Мечеть была заложена в 2007 году в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России.

Высота минаретов составит более 70 метров, а высота купола - 46 метров.

Сергиевский собор

Этот деревянный храм был построен в 1868 году на средства прихожан. В соборе хранится множество древних икон, а также иконы, написанные знаменитым местным художником Михаилом Нестеровым.

Первая соборная мечеть

Эта мечеть была построена еще в 1830 году на средства уфимского купца 2-й гильдии Мукмина Хозясеитова. В советское время являлась единственной действующей мечетью в Уфе.

Что посмотреть в городе за один-два дня

Маршрут на один день. Можно прогуляться по набережной реки Белой от монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву, а затем поужинать в одном из местных кафе или посетить Театр оперы и балета.Маршрут на два дня. Помимо прогулки по историческому центру с осмотром собора Рождества Богородицы и мечети Ляля-Тюльпан можно посетить наиболее интересные музеи - Художественный музей имени Нестерова и Музей археологии и этнографии.

Что попробовать из башкирской кухни

Башкирская кухня сочетает в себе элементы тюркской, русской и восточной кухонь. Блюда готовятся из доступных продуктов, а во многих из них главным ингредиентом является мясо.

Бешбармак - основное национальное блюдо из отварного мяса (обычно конина или баранина) с лапшой и бульоном.

Из закусок часто подают традиционную колбасу (казы) или кусочки теста, обжаренные в масле (баурсак).

Готовят и пироги бэккэн и кыстыбый с различными начинками.

Еще одним гастрономическим брендом региона является знаменитый башкирский мед. Баночка такого меда будет отличным сувениром.

Заключение

Уфа - город, где древние традиции гармонично сочетаются с современностью. Этот город-миллионник подойдет и для неспешных прогулок по историческому центру, и для экскурсионной программы по местным музеям. А насыщенная культурная жизнь города порадует даже заядлого театрала.

Часто задаваемые вопросы

Что обязательно нужно посмотреть в Уфе?

В Уфе нужно обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву, а также посетить собор Рождества Богородицы и мечеть Ляля-Тюльпан.

Какие достопримечательности будут интересны для детей?

С детьми можно сходить в парк им. Мажита Гафури или в парк Якутова. Также можно посетить многочисленные музеи.

Сколько дней нужно для осмотра Уфы?

Основные достопримечательности можно посмотреть за 1-2 дня.

Где в Уфе лучшие смотровые площадки?

Самая лучшая смотровая площадка находится на площади Салавата Юлаева. Отсюда открывается красивый вид на реку Белую.

Куда поехать из Уфы на один день?

Можно осмотреть хребет Зюраткуль, этот национальный парк с горным озером находится в Челябинской области.

Какой музей в Уфе наиболее интересен для туристов?

Самые интересные музеи в Уфе - Художественный музей имени Нестерова и Музей археологии и этнографии. Также рекомендуем посетить Национальный музей Республики Башкортостан.