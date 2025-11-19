Поезд Деда Мороза начал свое путешествие по России

19 ноября Поезд Деда Мороза прибыл в отправную точку своего путешествия по стране - Владивосток. В этом году передвижная резиденция главного волшебника России проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами.

Как сообщает контент-партнер "РГ" "PrimaMedia", на перроне Деда мороза встретили сотни местных жителей. Анимационная и большая концертно-развлекательная программа продлится до 15:50.

Первое путешествие Деда Мороза состоялось в 2021 году. За пять лет волшебник преодолел по железной дороге свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. В этом году поезд сделает остановки в 70 городах. Путешествие, которое стартует сегодня, завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Ранее "РГ" писала, что поезд Деда Мороза представляет собой специально оформленную передвижную резиденцию. В ее составе: приемная волшебника, сказочная деревня с игровыми зонами и квестами, театральная сцена и кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для помощников.