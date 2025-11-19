Горнолыжный курорт «Холдоми» в Хабаровском крае открыл зимний сезон

На горнолыжным курорте «Холдоми» в Хабаровском крае открылся зимний сезон. Больше месяца, до наступления устойчивых отрицательных температур, там работали снежные пушки, которые произвели 100 тысяч тонн снега, а такжератраки, которые сформировали покрытие для катания.

© EastRussia

Как сообщает Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), Сертифицированные трассы приняли первых гостей нового сезона. Таким образом, этот запуск склонов стал самым ранним в истории Холдоми.

Курорт действует в рамках ТОР «Хабаровск». По соглашению с КРДВ, резидент уже инвестировал в проекты 1,26 млрд рублей, что позволило создать 149 новых рабочих мест.

Андрей Олефиренко, генеральный директор «ГЛК Холдоми» отметил, что курорт обеспечивает горнолыжный отдых под ключ: гости могут не только покататься, но и отдохнуть в гостиничных номерах, посетить рестораны.

Руководитель также подчеркнул, что благодаря статусу резидента ТОР и преференциям больше средств можно направлять на масштабное строительство, закупку новейшей техники и на привлечение и удержание лучших специалистов отрасли.

На сегодняшний день «Холдоми» имеет в общей сложности 25 километров трасс разной степени сложности: от зелёной до чёрной. максимальная длина склона составляет 3,2 км, а высота над уровнем моря – 880 м.

Ранее EastRussia писало, что железнодорожный тур «Лыжная стрела» из Хабаровска на горнолыжный курорт Холдоми стартует 28 февраля. Также к 2026 году горнолыжный курорт «Холдоми» планируют присоединить к сетям газоснабжения и запустить блочно-модульную газовую котельную.