Пятизвездочный отель в Костроме откроют весной 2026 года

Пятизвездочный отель со спа-комплексом откроют на набережной Волги в Костроме весной 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

"Пятизвездочный отель, оздоровительный спа-комплекс с бассейном, ресторан с кухней народов Поволжья. И все это на набережной, в центральной части города. В Костроме при поддержке региона реализован масштабный туристический инвестпроект - современный гостиничный комплекс. Открытие запланировано на будущую весну", - написал он.

Ситников отметил, что объект будет привлекателен и для костромичей, и для гостей города. Реализация инвестпроекта позволит увеличить время пребывания туристов в регионе. Здание гостиницы уже возвели, завершено остекление и монтаж инженерных систем. В спа-комплексе оборудован 20-метровый бассейн.

Также частью проекта стало благоустройство Волжской набережной - новый участок станет продолжением сквера у Московской заставы и создаст единую прогулочную зону вдоль Волги.