Путешественники выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

Более половины россиян считают, что тучным людям необходимо доплачивать за места в самолетах. Об этом сообщает KP.RU.

По данным исследования, 74 процента опрошенных выразили уверенность, что полные люди должны выкупать в воздушном транспорте сразу два места, чтобы не мешать попутчикам.

«За лишний вес багажа пассажир платит деньги, будет справедливо, если и за собственный лишний вес будет платить», — сообщил один из респондентов.

Против выступили 24 процента россиян, которые отметили, что разная стоимость в оплате билета для разных по комплекции пассажиров похожа на дискриминационное отношение. Затруднились с ответом два процента респондентов.

Ранее стало известно, что авиакомпания Southwest Airlines вынудит тучных пассажиров платить за второе место в самолете во время полета. Пользователи сети также призвали полных людей платить за перевес, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа.