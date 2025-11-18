От Москвы до Адлера можно будет доехать почти за восемь часов

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), которая протянется от Москвы до Адлера, сократит время в пути до черноморских курортов с 23 часов до 8. Об этом говорится в материалах РЖД, предоставленных СМИ.

© tourdom.ru

Согласно документу протяженность ВСМ Москва – Адлер составит 1500 км. Скорость поездов – до 400 км/ч. В пути запланированы остановки в крупных южных городах и на черноморских курортах.

Кроме того, в проекте предусмотрено строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Екатеринбург. По ней пассажиры смогут добраться в столицу Урала за 6–8 часов вместо нынешних 25. Общая протяженность линии составит также 1500 км, а сама дорога будет проходить через Казань и Нижний Новгород.

Отметим, что всего в России запланировано пять маршрутов ВСМ из столицы РФ: в Санкт-Петербург и Минск, Казань и Екатеринбург, Адлер, Рязань. В первую очередь запустят линию до Северной столицы. Пассажирам она станет доступна уже весной 2028 года, билет будет стоить около 9 тыс. руб. в одну сторону. По остальным маршрутам сроки запуска пока не уточняются.