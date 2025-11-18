Путин пообещал зеркально отменить визы для китайских туристов

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая в ближайшее время.

© РИА Новости

Путин провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«‎Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал Путин на встрече.

Российский лидер выразил уверенность в том, что "это приведет к очень серьезным последствиям в экономической, гуманитарной сфере".

«‎Это будет, на мой взгляд, хорошим таким, положительным взрывом в развитии наших отношений», — дал свою оценку Путин.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. 23 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время.