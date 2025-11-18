Минтранс возобновит работу закрытых аэропортов

Министерство транспорта РФ готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года с целью обеспечения безопасности. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

© РИА Новости

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — сказал он в кулуарах форума "Транспортная неделя".

На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".