В Вологодской области подвели промежуточные итоги туристического сезона

На Вологодчине подвели промежуточные итоги туристического сезона. Наблюдается устойчивый рост турпотока, начиная с прошлого года, уточнил губернатор Георгий Филимонов.

© РИА Новости

«За текущие 9 месяцев прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 58,4 %. По итогам 3 квартала Вологодскую область посетило 1,2 млн туристов», – говорится в сообщении.

Такой динамике способствует не только возросший внутренний спрос, но и новые возможности для иностранных гостей. Что касается иностранных туристов, то основной поток пока сосредоточен в Москве и Петербурге, однако расширение сроков электронной визы до 120 суток открывает возможности для путешествий по регионам.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда в Вологде построят новый терминал аэропорта.