В ставропольских школах появились туристические курсы

В школах краевого центра и курортных городов Кавказских Минеральных Вод десятого ноября открылось новое образовательное направление - "Основы туризма и гостеприимства". Подростков накомят с профессиями, востребованными в рекреационной отрасли региона. Программа рассчитана на учеников седьмых - десятых классов и включает теоретические и практические занятия, профориентационные встречи, экскурсии, а также подготовку исследовательских проектов.

© Российская Газета

Новую дисциплину разработали специально для школьников, которые задумываются о карьере в сфере туризма, сервиса и гостеприимства. Как подчеркнула министр образования края Мария Смагина, появление такого курса является стратегически важным шагом.

- Он позволит школьникам познакомиться с особенностями этой увлекательной профессиональной сферы и осознанно подойти к выбору будущей специальности. Благодаря тесному сотрудничеству с министерством туризма и Северо-Кавказским федеральным университетом мы создаем фундамент для подготовки будущих высококвалифицированных профессионалов индустрии гостеприимства, - отметила министр.

Разработкой программы вместе с коллегами занималась доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства высшей школы креативных индустрий СКФУ Елена Хохлова. В разговоре с корреспондентом "РГ" она отметила, что у предложенных школьникам модулей нет аналогов. Они сделаны упрощенно, но не примитивно, чтобы у ребят сложилось полное понимание того, как устроена работа в сфере туризма именно на Ставрополье.

- При составлении программы мы хотели показать, что туризм - это не только походы с палатками или продажа путевок. Это масштабное направление, целая индустрия, которая бурно развивается в крае и входит в число ведущих отраслей региона, - отметила Елена Хохлова.

Школьники также смогут разобраться, какие дисциплины им нужны, чтобы сделать карьеру в этой области. По словам Хохловой, курс продлится до конца учебного года, он предполагает выезды учеников в санатории, гостиницы, на турбазы и другие объекты, где можно ближе познакомиться с разными профессиями. В подготовке программы помимо сотрудников кафедры участвовали представители Welcome-центра, Центра развития молодежного туризма и Центра развития карьеры и молодежного предпринимательства.

Всего школьникам предложат восемь обширных модулей обучения, каждый из которых включает множество тем. Например, в модуле "Основы туристической деятельности" ребятам расскажут об истории развития мирового и отечественного туризма в XVIII - XIX веках, о структуре рынка, об используемой инфраструктуре.

Слушатели курса выполнят множество практических заданий и придумают собственные проекты. Например, им нужно будет сформировать туристическую карту Ставрополя или городов Кавказских Минеральных Вод либо разработать полезный маршрут.

Дефицит кадров в туротрасли на Северном Кавказе уже сейчас оценивают в 14 тысяч специалистов, а к 2030 году он значительно вырастет. Необходимо будет подготовить около 23 тысяч человек. По мнению Елены Хохловой, выручить может целевое обучение, но с ним не все гладко.

- Санатории и крупные гостиничные комплексы Ставрополья и соседних регионов просят СКФУ поставлять им кадры. По программе целевого обучения ребята могли бы заключать договор и спокойно готовиться, зная, что их уже ждет место работы. Проблема в том, что коммерческие предприятия не могут заключать такие целевые договоры напрямую с вузом, в качестве заказчика должна выступать либо администрация города, где расположено средство размещения, либо профильное министерство. А они на это не хотят идти и отказывают, если нет государственного участия во владении объектом, - пояснила эксперт.

Ликвидировать кадровый дефицит, по мнению автора программы для школьников, помогут долгосрочные курсы повышения квалификации, разработка соответствующих программ в университетах и колледжах регионов, активное привлечение квалифицированных сотрудников в сезон из других регионов, открытие новых круглогодичных туристических маршрутов, снижающих сезонность доходов в отрасли.

Кстати

Осенью 2024 года в школах Ставрополья заработали первые аграрные классы. Вместе с обычными дисциплинами старшеклассники осваивают азы агрономии, ветеринарии, зоотехники, животноводства и растениеводства. Такие специализированные классы должны привлечь внимание молодых людей к сельскохозяйственным профессиям. В агроклассах ребят готовят к поступлению в профильные вузы, техникумы, училища и колледжи.