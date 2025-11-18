В аэропорту Геленджика станет меньше задержек рейсов

В аэропорту Геленджика начала действовать новая схема взлета. Теперь воздушные суда могут подниматься в небо не только в сторону моря, но и над горным массивом. Соответствующая информация была озвучена представителями воздушной гавани.

Согласно официальным комментариям, это решение предоставляет диспетчерским службам больше возможностей для маневра при ухудшении метеоусловий. Все полетные операции гарантированно выполняются с соблюдением строгих нормативов.

Главным практическим результатом нововведения стала минимизация задержек рейсов из-за неблагоприятных погодных явлений, таких как сильный ветер и порывы северо-восточного «норд-оста». Как подчеркнули в аэропорту, теперь инфраструктура готова к работе в условиях, которые ранее парализовали ее деятельность.

Напомним, аэропорт Геленджика открыли 18 июля после трехлетнего перерыва. Многие авиакомпании поставили туда свои рейсы, однако к зимнему сезону программы значительно сократились. Это в том числе объясняется и перезапуском программ из воздушной гавани Краснодара.