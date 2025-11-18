В терминале С Шереметьево установят стойки самостоятельной сдачи багажа

Аэропорт Шереметьево планирует установить 16 стоек самостоятельной регистрации пассажиров и багажа в терминале C в 2026 году. Об этом в кулуарах XIX Международного форума «Транспорт России» сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель гендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживания литерных рейсов аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

«Это киоск самостоятельной регистрации и сдачи багажа. На сегодняшний день это единственный в России киоск, позволяющий выполнить сразу три операции – зарегистрироваться на рейс, зарегистрировать свой багаж, при этом неважно, зарегистрировался ли ты дома или зарегистрировался прямо в киоске, и третье – это распечатать посадочный талон, если у тебя есть электронный посадочный, это необязательно, но иногда пассажиры хотят обезопасить себя на случай, если разрядится телефон, пока они проходят все предполетные процедуры», – сказал Кайгородов.

Он уточнил, что 17 ноября в терминале В аэропорта Шереметьево заработали еще 10 киосков, в дополнение к 12, которые функционируют с 2019 года. Итого их стало 22 в терминале В.

«Они немного отличаются с ранее установленными. Мы сделали в этот раз двухэтапную регистрацию, то есть пассажир подходит, регистрируется здесь, оформляет свой багаж, специальное устройство определяет, что его габариты соответствуют правилам авиакомпании, взвешивает, после чего предлагает ему распечатать багажную бирку, пассажир ее наклеивает, и дальше на киоске указывается, на какие стойки ему необходимо отнести свой багаж. Уже четыре стойки сейчас доступны для того, чтобы положить туда свой самостоятельно зарегистрированный багаж и отправить его в автоматизированную систему обработки багажа. Там нет сотрудников», – добавил Кайгородов.

Также он пояснил, что ранее установленные в 2019 году стойки обладают теми же функциями, но они могут использоваться и работниками, и пассажирами, а новые стойки предназначены только для пассажиров.

«Там тоже все три функции, просто они встроены в стойки регистрации и могут использоваться как работниками, так и пассажирами самостоятельно, а здесь только пассажирами самостоятельно. Кроме того, планируется установка 16 таких новых стоек в терминале С в следующем году. Сейчас там нет ни одной стойки», – добавил Кайгородов.