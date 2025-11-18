Сколько стоят новогодние банкеты на горнолыжных курортах Сочи

Горнолыжные курорты Сочи представили туристам свои варианты новогодних банкетов. Редакция TourDom.ru изучила предложения отелей Красной Поляны, «Розы Хутор», «Газпром Поляны» и узнала, чем и за сколько готовы порадовать здесь туристов 31 декабря.

© tourdom.ru

Отельеры на Красной Поляне в новогоднюю ночь подготовили 13 тематических ужинов. На этот раз они акцентировали внимание на тех, кто предпочитает отдых без лишнего шума и активностей. Здесь не обещают изобилия музыкальных номеров и шоу, фишкой будет гастрономия. В Novotel отдыхающим предложат мидии в томатном соусе, индейку барбекю, лосося со сливочно-сырной заправкой с красной икрой. В Ibis Style можно насладиться лангустинами с пюре из батата, попробовать салат с каштанами и попить глинтвейн в зале с камином. В Панораме by Mercure побалуют черной треской в соусе рояль, жареными артишоками и воздушной халвой. Кроме того, с детьми здесь будут работать аниматоры. Стоимость участия за человека в названных отелях варьируется от 20 до 45 тыс. руб.

Есть и варианты дороже в премиальных сетях. В Marriot гостям готовят банкет в стиле «Время эпох». На празднике состоится театрализованное представление, участники смогут повальсировать, посоревноваться в написании стихотворных поздравлений. К музыкальному оформлению привлекли кавер-группу Fox Party Band. Цена за удовольствия от 50 тыс. руб. за человека.

В Rixos Diamond гостям позволят отведать кулинарные шедевры, среди которых барашек на вертеле с розмарином, янтарная форель и апельсиновый десерт с нотками хвои. Участников вечера будут развлекать музыканты Sogdiana и Sevak. Ценник начинается от 85 тыс. руб. за человека.

Для тех, кто готов протанцевать всю ночь, также есть варианты – от рестобара Après Ski и Novotel Fit. За активности придется выложить от 20 до 32 тыс. руб. Ночь в русском стиле подготовили для туристов в казино «Бумеранг». Посетителям приготовят оливье, холодец, икру и пироги, не обойдется и без мандаринов. Стоимость составляет от 20 тыс. руб.

На «Розе Хутор» туристам предложат исследовать всё русское. К примеру, отель Rosa Springs 5* приглашает окунуться в атмосферу зимнего чуда по мотивам сказок «Снегурочка», «Морозко» и «Лукоморье». Стоимость для взрослых начинается от 40 тыс. руб., для детей от 7 до 12 лет – от 20 тыс., до 3 лет – участие бесплатное, но при условии, что малыши не будут занимать отдельное место.

Новогодняя ночь на курорте «Газпром Поляна» порадует участников акробатическими шоу, выступлением певца Стаса Костюшкина. Особенностью праздника здесь станет шоу иллюзионистов.

Ранее TourDom.ru писал, что турецкие отели собрались отмечать Новый год несколько дней.