В Новосибирске возродят знаменитый городской пляж «Наутилус»

Власти Новосибирска планируют реконструировать городские пляжи, включая популярную зону отдыха. Проект предусматривает создание полноценной пляжной инфраструктуры с чистым песком, раздевалками и кафе.

Новосибирск может получить совершенно новые пляжные территории в ближайшие годы. Мэр города Максим Кудрявцев заявил о планах масштабной реконструкции прибрежных зон, включая возрождение известного пляжа "Наутилус". Власти намерены не просто восстановить старые объекты, а создать современные рекреационные пространства с полным набором услуг для комфортного отдыха горожан.

По словам градоначальника, проект предусматривает обустройство чистых песчаных пляжей с плавучими ограждениями, безопасным дном, раздевалками, душевыми и точками общественного питания. Особое внимание уделят транспортной доступности - добраться до пляжа можно будет на метро, а рядом организуют парковки. Посетители смогут совместить пляжный отдых с посещением парков "Арена" и "Усть-Тула".

Власти рассчитывают привлечь к реализации проекта как бюджетные средства, так и частные инвестиции. Как только появится необходимое финансирование, город приступит к воплощению планов по созданию современных рекреационных зон, которые могут стать туристической достопримечательностью не только для новосибирцев, но и для гостей из других регионов.