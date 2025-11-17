Турист подал в суд на приставов из-за сорвавшегося отпуска

Челябинский областной суд рассмотрел иск туриста к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Путешественник не смог вместе с супругой отправиться в отпуск в ОАЭ из-за ошибочного постановления об ограничении на выезд. Об этом рассказал юрист Игорь Косицын.

Как следует из материалов дела, в феврале семейная пара планировала отдохнуть за границей. Однако перед вылетом выяснилось, что мужчине запрещено пересекать российскую границу из-за имеющейся у него задолженности. При этом сам турист о ней ничего не знал. После неудачной попытки отправиться в отпуск путешественники вернулись домой, а затем направились к приставам.

В подразделении ФССП истцу пояснили, что его ошибочно присоединили к сводному производству другого должника.

«Поэтому, когда задолженность была погашена, исполнительное производство прекращено не было, а постановление об ограничении выезда вынесли уже после погашения долга», – рассказал Игорь Косицын.

Отметим, сами приставы не отрицали факт ошибки, но согласились разбираться только в суде. Тогда туристы составили иск, в котором требовали возместить стоимость тура и компенсировать моральный вред.

На заседании представитель ФССП не согласился с претензиями истца. Однако суд встал на сторону путешественника и постановил взыскать в его пользу 136 тыс. руб. (стоимость самого тура). Впрочем, обе стороны такое решение не устроило: истец хотел получить и компенсацию морального ущерба, а ответчик в принципе не видел оснований для возмещения.

В итоге апелляция снова была на стороне туриста. Суд постановил взыскать в его пользу также и моральный вред в размере 10 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.