Насколько популярны термальные комплексы Тюменской области в этом году

Около 1,2 млн человек посетили термальные комплексы Тюменской области за девять месяцев 2025 года — это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

В период открытия термального сезона в прошлом году на горячих источниках побывали около 97 тыс. гостей, а в нынешнем сезоне ожидается не менее 100 тыс. туристов. Об этом сайту «Ямал 1» сообщила директор Агентства туризма и продвижения региона Анна Линкер.

По её словам, общий турпоток на термальные направления области в этом году прогнозируется на уровне 1,5 млн человек.

Всё чаще термальные курорты выбирают туристы с детьми, что подтверждает растущий спрос на оздоровительный отдых, добавила глава агентства.

