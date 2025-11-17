Туристический квест-маршрут появится в Сочи

Многоуровневый квест-маршрут создали сотрудники Субтропического научного центра Российской академии наук в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

— За минувшие 10 лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в 15 раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах — это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ. Самые популярные для туристов места — на территории Сочинского национального парка и Кавказского природного биосферного заповедника. Их ежегодно посещают порядка 2 миллионов человек,

— прокомментировала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.

Новый квест-маршрут в Сочи предлагает гостям и жителям интерактивное погружение в историю и культуру города. Он разделен на три уровня сложности, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от интересов и подготовки.

Начальный уровень «Сердце Сочи» знакомит с основанием города, его первыми жителями, сохранившимися элементами старой застройки. Участники увидят древний дольмен, узнают о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны и смогут попробовать воду из местных минеральных источников. Средний и сложный уровни «Многогранный Сочи» и «Неизвестный Сочи» рассчитаны на углубленное изучение города, включая его менее известные достопримечательности и отдаленные уголки.

