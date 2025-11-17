В Дагестане на берегу моря откроют новый курортный комплекс

В Махачкале завершается строительство гостинично-курортного комплекса «Атлантис Марина» на берегу моря. Открытие нового туристического объекта стоимостью 5 млрд рублей запланировано на следующий год.

«В Махачкале на 95% выполнены мероприятия по реализации инвестпроекта строительства крупного гостинично-курортного комплекса Atlantis Marina. Общая стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей. Ввод объекта намечен на 2026 год», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Комплекс строится на участке площадью 3,2 гектара. Он включает в себя восемь разноэтажных зданий, медицинский центр, апарт-отели, общедоступный пляж с прогулочной зоной, душевыми, шезлонгами и другой необходимой инфраструктурой. В настоящее время ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

«Мы видим запрос от крупнейших туроператоров страны, которые сообщают нам об интересе туристов к объектам размещения и отдыха высокого уровня. <> Новый комплекс позволит сделать Махачкалу еще более привлекательной для гостей», — приводит пресс-служба слова мэра города Джамбулата Салавова.

Отмечается, что реализация инвестиционного проекта позволит создать 500 постоянных рабочих мест.