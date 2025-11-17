Популярную базу отдыха под Тюменью превратят в огромный термальный курорт

Стартовало обновление базы отдыха «Верхний бор» под Тюменью: ее планируют существенно расширить. Об этом сообщил маркетолог туристического комплекса Анастасия Берсенева в рамках открытия термального сезона.

«Генеральный план уже готов. Собираемся построить один из самых больших термальных курортов в России», – цитирует Берсеневу NewsProm.Ru.

По ее словам, в планах строительство коттеджей, термального комплекса и глэмпинга с видом на озеро. Действующий бассейн хотят значительно расширить – он будет простираться до озера. На территории будет несколько зон отдыха и серия бань разных народов мира.

Напомним, о планах создания термального курорта базой отдыха «Верхний бор» стало известно летом прошлого года. Тогда сообщалось, что будут построены 60 коттеджей, гостиничный комплекс на 140 номеров и глэмпинг-парк.