Молодые россияне стали чаще отдыхать в санаториях

До 2020 года большинство клиентов российских санаториев составляли пожилые люди, однако сейчас ситуация поменялась. Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году россияне в возрасте от 36 до 45 лет составили треть всех гостей санаториев.

Исследование TravelLine показало, что именно эта возрастная группа готова инвестировать в свое здоровье больше, чем старшее поколение. Для многих важна возможность отдохнуть от городской суеты и восстановить силы.

Путевки выходного дня становятся популярными наряду с длительными отпусками. Женщины составляют основную часть гостей — 63 процента. Наиболее востребованы курорты Краснодарского и Ставропольского краев, а также Крыма. Появляются новые программы отдыха, включая специализированные курсы для восстановления здоровья спортсменов и отдыха молодых родителей, сообщает 360.ru.

