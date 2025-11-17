Горнолыжный курорт «Арсеньев» в Приморье в этом сезоне примет первых туристов

Всесезонный горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморском крае планирует принять первых туристов уже в этом сезоне, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Первых отдыхающих склоны семейного горнолыжного курорта должны принять уже в этом сезоне. К этому времени у подножья горнолыжных склонов должна появиться парковка на 200 машиномест. Еще одна парковка появится в центре города, откуда к горе будут курсировать автобусы. Достигнута договоренность между городской администрацией и руководством гостиничного комплекса по запуску автобуса-шаттла. Готова к работе система оснежения. А в помещении туристического центра к информационным услугам добавятся и другие: туалет, раздевалка, кафе", - говорится в сообщении.

Глава города Арсеньев ГО Сергей Угаров отметил, что в скором будущем город планирует войти в пятерку лучших курортов страны. В планах, помимо строительства круглогодичного семейного горнолыжного курорта, развитие конного спорта, событийного туризма, благоустройство экологических троп, автокемпингов. Все это позволит создать новые рабочие места, в три раза увеличить турпоток, повысить инвестиционную привлекательность города.

"С развитием курорта есть возможности роста и для местного бизнеса, предпринимательское сообщество уже вышло со своими предложениями. Бизнес готов инвестировать в дополнительную инфраструктуру - гостиницы, общепит, кемпинги, транспорт, развлечения, фестивали. Все на старте, и все ждут открытия курорта в полном объеме. Когда есть стабильный поток туристов, то бизнес себя чувствует уверенно. Но эта активность должна быть в течение всего года", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Арсеньев Михаила Соболева.

Крупнейший на Дальнем Востоке горнолыжный курорт создается в рамках мастер-плана Арсеньева по программе "Дальневосточная концессия" и с использованием префрежима ТОР "Михайловский". Общая стоимость проекта составляет 11,5 млрд рублей. Курорт "Арсеньев" рассчитан на 2,7 тыс. человек в день. В октябре 2025 года здесь открылась канатная дорога протяженностью 1,5 км. В следующем году, к началу лыжного сезона 2026-2027, планируется открыть рестораны, магазины, отель и другую инфраструктуру.