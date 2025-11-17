Сколько стоит посмотреть на запуск ракеты с Байконура

Уникальный тур на Байконур в ноябре 2025 года позволит любителям космоса стать свидетелями запуска пилотируемого корабля с первой космической гавани мира. Путешественников ждет полное погружение в космическую романтику – от посещения исторических объектов легендарного космодрома до наблюдения за предстартовой подготовкой экипажа, что превратит поездку в событие жизни.

© РИА Новости

Условия и стоимость

Тур с вылетом из Москвы состоится с 26 по 29 ноября 2025 года, сообщается на сайте АТОР. Участие требует предварительного бронирования в связи с ограниченным количеством мест и строгим регламентом космодрома.

Стоимость программы начинается от 930 тысяч рублей за двух человек. В эту сумму входят: перелет специальным рейсом, проживание, питание, экскурсии по программе, оформление всех необходимых пропусков, право на фото- и видеосъемку, а также страховка.

Проживание и экскурсии

Размещение организуют непосредственно на территории космодрома в шаговой доступности от исторических объектов. Экскурсионная часть включает посещение стартового комплекса «Гагаринский старт», где начиналась космическая эра, монтажно-испытательного корпуса кораблей «Союз», площадки заправки ракеты-носителя и скромного домика Сергея Королева, хранящего атмосферу великих открытий.

Особое внимание уделено моментам подготовки к запуску. Участники увидят торжественное предстартовое мероприятие, пообщаются с космонавтами и сотрудниками космодрома, станут свидетелями выхода экипажа в скафандрах и заслушивания доклада Госкомиссии. Вечерняя программа включает тематическую космическую вечеринку с DJ-сетом, а для любителей астрономии организуют наблюдение за звездами через телескоп.

Главное событие тура

Кульминацией тура станет зрелищный финал предстартовой подготовки – пуск ракеты-носителя 27 ноября. Специально оборудованная смотровая площадка позволит туристам в непосредственной близости наблюдать старт корабля «Союз МС-28» с экипажем экспедиции МКС-74: командиром Сергеем Кудь-Сверчковым, бортинженером Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Ли Уильямсом.

Ранее «ФедералПресс» написал, как попасть на космодром Восточный и в закрытый город Циолковский. Туристов собирают в Хабаровске или Владивостоке – в зависимости от «прописки» туроператора. Экскурсионная программа рассчитана на один день.