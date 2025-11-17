Красноярский край станет центром подготовки кадров для туриндустрии

В Красноярске состоялось выездное заседание комитета по туризму Госдумы РФ, на котором обсуждались перспективы развития отрасли в регионе. Ключевыми темами стали кадровый дефицит и инфраструктурные вызовы, несмотря на огромный туристический потенциал края.

Губернатор Михаил Котюков заявил о высоком гастрономическом статусе Красноярска, подчеркнув его конкурентоспособность. Особое внимание уделили подготовке кадров: расположенный в городе Гастрономический институт рассматривается как будущий федеральный центр компетенций. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в крае планируется создать комплексный учебный центр, который будет готовить специалистов для всех сфер туриндустрии.

