В России разрабатывают маршруты научного туризма

В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" разрабатывают интересные маршруты, связанные с миром науки. Школьники, студенты путешествуют по разным городам, участвуют в научных проектах, фестивалях, ездят на экскурсии. Это возможность лучше узнать страну, найти друзей и присмотреть место для учебы.

Химия и жизнь

Уфу называют химической столицей России. В уникальном геопарке "Янган-Тау" туристов ждет захватывающее путешествие, где они могут увидеть, как законы, открытые Дмитрием Менделеевым более века назад, воплощаются в нашей жизни.

А поможет им в этом Уфимская школа химической науки. В том числе - понаблюдать за экспериментами ядерного магнитного резонанса, увидеть, как разрабатывают биологически активные соединения, которые потом будут испытывать в качестве новых лекарств.

В Институте нефтехимии и катализа туристов отведут в лабораторию структурной химии, где покажут наноразмерные катализаторы для нефтехимических производств на уникальном сканирующем электронном микроскопе, позволяющему видеть процесс расшифровки молекулярной структуры кристаллов.

Специалисты раскроют секреты разработок топлива "Арктика". Так называется особая марка дизельного топлива, разработанная специально для экстремально низких температур.

Все это познавательно и настолько увлекательно, что многим захочется самим заняться этими "чудесами", сделать их своей будущей профессией.

Нефть, газ и "красное золото"

Сегодня на Сахалине процветает не только обычный, но и промышленный туризм. Многие перспективные для карьеры сферы деятельности можно узнать ближе именно в этом регионе.

Одно из самых современных направлений нефтегазовой отрасли - производство сжиженного природного газа (СПГ).Чтобы его получить, исходный сжимают в 600 раз и направляют в специализированные резервуары для хранения. Это довольно сложный процесс. И на местном заводе по производству СПГ участникам научных экскурсий подробно и доступно рассказывают о тонкостях технологии, о перспективах развития этой отрасли. И объясняют, почему она так важна для промышленности страны.

Еще один маршрут связан с проектом "Сахалин-2". В его рамках установлены первые в стране морские нефтегазодобывающие платформы. И начались первые поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на внутренний рынок для газификации Сахалинской области и Дальнего Востока. При этом большое внимание уделяется сохранению природы острова. По территории предприятия протекает нерестовый ручей Голубой. И до сих пор в нем нерестятся горбуша, сима, кунджа, мальва и другие лососевые рыбы, отличающиеся своим красным мясом. Это природное богатство по праву называют здесь "красным золотом".

Разгадать тайны звезд

Астрономическая обсерватория в парке имени Горького - одно из старейших научных учреждений Ростова-на-Дону. Ее история началась в середине прошлого века, когда энтузиасты астрономического кружка поставили первый телескоп под открытым небом.

Сегодня здесь можно увидеть Луну с ее кратерами и горами, кольца Сатурна, яркие звездные скопления и даже следы солнечных вспышек. Астрономы центра умеют превратить сухие научные факты в поэзию: они рассказывают о путешествиях света через миллионы лет и о том, как звезды рождаются и умирают.

Кроме ночных наблюдений, гости могут посетить мультимедийные лекции и 3D-шоу в мини-планетарии. Благодаря цифровым проекторам зрители оказываются буквально в центре Вселенной - среди звезд, галактик и туманностей.

Особенно популярны семейные вечера наблюдений: взрослые вспоминают детские мечты о космосе, а дети впервые видят и понимают, что такое небо. Это не просто звезды, а бесконечное пространство, исследованию которого можно посвятить свою жизнь.

Фабрика света

В Информационном центре Ростовской атомной электростанции сложнейшие физические процессы становятся понятными даже школьникам: интерактивные модели, макеты, визуализации превращают атомную энергетику в увлекательный мир открытий.

Центр открыли в 2011 году, и он стал площадкой, где будущие инженеры, экологи и энергетики делают первые шаги в науке. Посетители могут попробовать себя в роли оператора на тренажере пульта управления, увидеть внутреннюю жизнь атомной станции, узнать о системах безопасности и экологическом контроле. Здесь же проходят встречи с инженерами и экскурсии на АЭС.

Справка "РГ"

Цель национального проекта "Туризм и гостеприимство" - повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 миллионов к 2030 году. Научно-популярный туризм включен в программу Десятилетия науки и технологий (2022-2031), направленную на привлечение талантливой молодежи в науку и популяризацию актуальных научных исследований.

