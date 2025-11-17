В Сочи открылся первый за 25 лет новый санаторий

В Сочи открылся новый санаторий "Кристалл" общей площадью 41 тысяча квадратных метров. Он стал первым за четверть века построенным "с нуля". Два девятиэтажных корпуса, соединенных общей террасой, напоминают круизный лайнер и открывают панорамный вид на море и горы. Корреспондент "РГ" посетила современную здравницу, осмотрела номерной фонд и медицинский центр, а также пообщалась с руководством, специалистами и первыми гостями.

Раньше на этом месте был одноименный пансионат, который снесли. По задумке архитектора Александра Амирова, футуристический облик здания с его плавными линиями и каскадными балконами символизируют живописные каменные каньоны и чайные плантации, которыми славится курорт.

Отдельная гордость — атриум площадью более 300 квадратных метров, где высажены столетние трехметровые древовидные папоротники диксонии. В России подобные экземпляры есть только в известных ботанических садах, а в Сочи единственные. Их привезли из Италии.

Всего в зимнем саду представлено 20 видов экзотических растений — фикусы, гибискусы, пальмы, орхидеи и лианы, которые вьются по балконам вверх на несколько этажей. Чтобы экзоты чувствовали себя как дома, там создан особый микроклимат за счет системы капельного орошения и туманообразования.

В целом зеленый каркас санатория представлен тремя климатическими зонами: тропики в зимнем саду, субтропики на открытой террасе и средиземноморье на прилегающей территории. Вокруг здания сохранили 60-летние вечнозеленые кедры и высадили молодые сосны.

В медцентре площадью пять тысяч квадратов пока работают 90 специалистов, в том числе узкопрофильные врачи. Там расположено 80 кабинетов с инновационным оборудованием для грязе- и водолечения, криотерапии, а также акватермальная зона с 25-метровым подогреваемым бассейном с выплывом на улицу, а также саунами и хаммамом.

К слову, в 16 номерах категории "медсьют" прямо в номере есть инфракрасные сауны и массажные столы. Санаторий насчитывает 354 номера площадью от 24 до 65 квадратных метров.

На прилегающей территории расположен павильон с минеральной водой, которой через несколько месяцев планируют наполнить даже чашу бассейна. Ближайшее месторождение хостинской воды обнаружили в 50 метрах отсюда на глубине 300 метров.

«‎Такого медоснащения в одном месте нет больше нигде в Сочи. Например, у нас есть удобная сидячая барокамера, которая помогает насытить организм кислородом для ускорения реабилитации после травм и операций, другой аппарат с эффектом разреженного горного воздуха имитирует условия высоты до пяти тысяч метров, а видеоэндоскопия позволяет диагностировать проблемы лор-органов — носа и горла», — отметила главврач санатория Елена Давыдова.

За три года с нуля объект возвел один из самых крупнейших строительных холдингов страны. Соглашение о реализации проекта подписали четыре года назад на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма финансирования инвестиционного проекта составила более 12 миллиардов рублей.

«‎Санатории всегда располагались в живописных локациях. Мы постарались взять все самое лучшее из этого опыта. Строительство прошло гладко, но вначале после наводнения и выхода реки из берегов территорию затопило, поэтому приняли решение на метр поднять уровень», — объяснил гендиректор санатория Борис Анкудинов.

Первыми гостями стала супружеская пара из Ростова-на-Дону.

«‎Поездка получилась спонтанной. Мы следим за новинками туристического рынка России, особенно на Черноморском побережье, в Сочи», — уточнила туристка.

Номер стоит от 15 тысяч рублей в сутки, а с медицинскими услугами — от 25 тысяч. Завтраки входят в стоимость, при желании можно заказать полный пансион. В санатории есть четыре точки питания — два ресторана со шведской линией и а-ля карт (по меню), лобби-бар и фитобар с детокс-питанием.

Крытая парковка рассчитана на 85 машин. Санаторий находится в 11 километрах от аэропорта, в 300 метрах от Черного моря и располагает собственной пляжной территорией.

«‎Открытие "Кристалла" - это возвращение к нашим истокам, в те времена, когда Сочи строился как всесоюзный бальнеокурорт, куда приезжали люди со всей страны, чтобы поправить здоровье с помощью целебной силы минеральных вод и грязей», — сказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, санаторий "Кристалл" стал 205-м санаторием в регионе. Строительство здравницы категории четыре звезды начали с 2022 года. 24 июня 2025 года объект ввели в эксплуатацию, а с 15 ноября он принимает первых гостей.

«‎Для нас важно поддерживать такие инвестпроекты, которые способствуют развитию санаторно-курортной отрасли и укрепляют экономику Краснодарского края», — отметил он.

Рядом с "Кристаллом" находится еще один санаторий — "Волна", который не работал более 10 лет и откроется примерно через год. Сейчас тот же инвестор завершает его реконструкцию. Уточняется, что строится новый корпус дворцово-паркового ансамбля, объекта культурного наследия регионального значения.

Сейчас мэрия Сочи сопровождает 60 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2033 года, из которых 44 относятся к санаторно-курортной и туристической сферам.

Всего в министерстве курортов, туризма олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находится 71 соглашение с объемом инвестиций примерно 830 миллиардов рублей. Их реализация к 2035 году позволит создать почти 31 тысячу новых рабочих мест и более 57 тысяч номеров.