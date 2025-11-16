В России ввели концепцию военного туризма

Концепция военного туризма будет введена в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил зампред правительства республики Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости

«Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году», – отметил Макаров.

По словам зампреда, эти ключевые точки будут привлекать туристов. Также власти ДНР создали большой штаб по туризму в республике в целом. Макаров подчеркнул, что в рамках проекта "Туризм–гостеприимство" для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

Также в основу воспитательных материалов и учебников войдут те боевые действия, которые сейчас проходит на Донбассе. Поэтому работу по структурированию исторических событий нужно уже начинать проводить, уверен зампред.

