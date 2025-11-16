В Татарстане изменилось количество иностранных туристов

По данным Единой межведомственной информационно‑статистической системы (ЕМИСС), проанализированным РИА "Новости", в январе — сентябре 2025 года число туристических поездок иностранцев по России достигло 3,6 млн — на 0,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов наибольшей популярностью у зарубежных гостей традиционно пользуются Московский регион, Санкт‑Петербург и Приморский край. При этом заметный рост продемонстрировал и Татарстан: за указанный период количество иностранных туристов в республике увеличилось на 22%.

Лидером по числу визитов остается Москва: здесь количество поездок иностранцев выросло на 11% и достигло 1,8 млн. На втором месте — Санкт‑Петербург, куда прибыло 594 тыс. зарубежных гостей (рост на 15%). Тройку замыкает Московская область, где число туристических визитов увеличилось в 1,7 раза — до 177 тыс. Приморский край занял четвертую строчку с ростом на 6% (114 тыс. поездок), а Краснодарский край опустился на пятую позицию: число визитов сократилось на 11% и составило 108 тысяч.

Помимо Татарстана, существенный прирост иностранного турпотока показали и другие регионы: Свердловская область (+38%), Новосибирская область (+36%), Мурманская область (+83%) и Нижегородская область (+9%).

Напомним, что Татарстан хочет увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году. Подробнее о планах республики — в материале "Реального времени".