Маршрут выходного дня: что посмотреть недалеко от Москвы

Когда​‍​‌‍​‍‌ хочется сменить обстановку, а отпуск еще далеко, спасают поездки на выходные. Рядом с Москвой полно интересных мест, куда можно выбраться на один-два дня. Авторы канала «Яндекс Путешествия» предлагают сразу семь городов, которые подарят вам массу новых впечатлений.

© ГлагоL

В Коломну едут за историей и сладкой пастилой. Основная достопримечательность города — Коломенский кремль, от которого остались укрепления и 7 башен. Пастилу тут настолько любят, что даже создали музей, посвященный ей.

Сергиев Посад, единственный город Подмосковья в Золотом кольце России, известен своей Троице-Сергиевой лаврой. Это жемчужина Золотого кольца России, объект ЮНЕСКО и духовный центр, сквозь который ежегодно проходят тысячи паломников. А еще здесь, в Музее игрушки, можно узнать, как появилась русская матрешка.

А любителям менее известных городов будет Зарайск. Его главная достопримечательность — самый маленький в России кремль, который ни разу в истории не был захвачен. В Павловском Посаде стоит заглянуть в Музей истории платка и шали и попробовать знаменитые набивные платочки.

Калуга — город с космической тематикой. Здесь находится Музей истории космонавтики, который создавался при содействии Юрия Гагарина, и дом-музей Константина Циолковского. А для тех, кто любит современное искусство, в области есть арт-парк «Никола-Ленивец» с удивительными арт-объектами на открытом воздухе.

Плес на Волге — живописные места, в которых часто бывал художник Левитан. Здесь можно неспешно погулять, полюбоваться волжскими пейзажами и отдохнуть от городской ​‍​‌‍​‍‌суеты. В Туле же каждый найдет что-то себе по душе: от посещения древнего кремля и дегустации пряников до осмотра музеев оружия и самоваров. Всего в 40 минутах от Тулы расположена Ясная Поляна — усадьба Л.Н. Толстого.