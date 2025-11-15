Россияне честно признались, сколько денег потратят на зимний туризм

Большинство россиян тщательно готовятся к зимнему сезону. 54% планируют приобрести новую обувь, 51% - теплые аксессуары, 47% - обновить зимнюю одежду, а 30% - купить специальную косметику, например, защитный крем.

Средняя сумма денег, которую жители России готовы потратить на зимний отдых, составляет 21 тысячу рублей. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

В отчете "Авито", предоставленному ТАСС, указано, что большинство россиян планируют уложиться в эту сумму, однако лишь 28% рассчитывают потратить не более 10 тысяч рублей. 36% респондентов закладывают бюджет от 10 до 25 тысяч рублей, 23% - от 25 до 50 тысяч рублей, а 10% опрошенных уверены, что их расходы превысят 50 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что 84% россиян стремятся внести разнообразие в свой зимний досуг. 23% выразили желание проводить больше времени на свежем воздухе. Более половины опрошенных (56%) планируют активно посещать парки, 38% - ярмарки, а 35% - кататься на коньках.

16% респондентов хотят добавить в свою жизнь зимние путешествия. Среди тех, кто уже спланировал отдых, 32% отправятся на базы отдыха за городом, 21% - на горнолыжные курорты, а 16% - на рыбалку.

Каждый четвертый участник опроса (26%) заявил о желании попробовать что-то новое этой зимой. Наиболее популярными вариантами необычного досуга оказались охота за северным сиянием (45%), катание на собачьих или оленьих упряжках (36%) и экскурсии на действующий ледокол (28%). Также 24% хотели бы отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу, а 14% - на подледную рыбалку с инструктором.