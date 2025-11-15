В АТОР сообщили о росте интереса к путешествиям премиум-класса в России

Среди направлений популярностью пользуются Шерегеш, Краснодарский край, Карелия, Санкт-Петербург и Московская область.

В этом сегменте цены высокие. Также наблюдается тенденция к раннему бронированию мест для отдыха, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы приходим к другому сегменту, который не просто стабильный на внутреннем рынке, но он ещё и увеличился за последние годы. Это сегмент людей, которые зарабатывают довольно существенные деньги, премиальный сегмент. И сегмент формируют как раз такие потоки, особенно на Новый год на туристических хитах. Это Краснодарский край, это тот же Шерегеш, Карелия, если мы говорим про Северо-Запад. Это отчасти тоже Санкт-Петербург, Московская область. Все премиальные дома отдыха в Московской области заранее бронируются. Но высокий спрос и определяет высокую цену. В премиальном сегменте высокий спрос».

Ранее Ломидзе рассказала, что россияне жертвуют длительностью отпуска ради комфорта. Также они отказываются от дополнительных опций в отелях и стараются «по максимуму сэкономить».