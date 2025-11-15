Впервые после пандемии корейцам начали предлагать туры во Владивосток
Южнокорейский туроператор Kyowon Tour Travel Easy возобновляет туры во Владивосток после пандемийного перерыва. Как сообщает РБК Приморье со ссылкой на Daily Korea, компания разработала специальный турпакет «Европа рядом: Владивосток на четыре дня», приуроченный к восстановлению паромного сообщения между городами Сокчо и Владивосток.
Программа для корейских туристов включает знакомство с ключевыми достопримечательностями приморской столицы: осмотр здания железнодорожного вокзала, прогулку по пешеходной улице Адмирала Фокина, посещение православного храма и музея подводной лодки С-56.
Туроператор отмечает, что запуск владивостокского направления станет первым этапом в работе по оживлению туристического рынка российского Дальнего Востока. В перспективе компания планирует расширять линейку турпродуктов по региону.