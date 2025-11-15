Названа стоимость отдыха в глэмпинге на Новый год

Цена составит в среднем 19,6 тыс. руб. в сутки, говорится в исследовании платформы

Стоимость отдыха в глэмпинге в России на новогодние каникулы составляет в среднем 19,6 тыс. руб. в сутки, говорится в исследовании технологической платформы "Авито путешествия" (текст есть у ТАСС).

"Средняя стоимость суток в глэмпинге во время зимних каникул в среднем по России составила 19 570 руб.", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, больше всего желающих отдохнуть в глэмпинге на новогодних праздниках в Московской области: на регион приходится 12% от всех бронирований. Доля Татарстана составляет 9%, Карелии, Рязанской и Тульской областей - 5%. В среднем россияне планируют останавливаться в глэмпингах на две ночи компанией из четырех человек.

Спрос на аренду квартир в РФ на новогодние праздники вырос на 23% по сравнению с прошлым годом, загородных домов - на 59%. Чаще всего россияне арендуют посуточные квартиры в Московской и Ленинградской областях (по 13%), Краснодарском крае (12%), Татарстане (7%) и Ставропольском крае (5%). Загородное жилье пользователи чаще всего бронируют в Карелии (13%), Карачаево-Черкесии (6%), Адыгее и Краснодарском крае (по 5%), а также в Ярославской области (4,5%), сообщили в компании.