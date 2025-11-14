Опубликован топ городов востребованных для отдыха в коттеджах

Курорты Северного Кавказа оказались в десятке востребованных направлений для отдыха в загородных домах в ноябре и декабре. В список вошли ставропольские Кисловодск и Пятигорск, село Архыз в Карачаево-Черкесии и столица Северной Осетии Владикавказ.

Рейтинг составил портал бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ. Самым популярным местом для отдыха в коттеджах в последние месяцы этого года стал поселок в Кемеровской области Шерегеш. Второе место занял Кисловодск, а третье — крымский курорт Ялта.

Остальные направления Северного Кавказа — Владикавказ, Пятигорск и Архыз — расположились на 5-м, 8-м и 9-м местах соответственно. В топ-10 также попали курорты Краснодарского края Сочи и Анапа, карельский город Сортавала и крымская Алупка.

В среднем, по данным сервиса, отдыхающие намерены провести в коттеджах Кисловодска 6 ночей и отдать за каждую из них 3 406 рублей, во Владикавказе — 5 ночей (5 241 рубль), в Пятигорске — 7 ночей (4 913 рублей), а в Архызе — 2 ночи (12 900 рублей).

Ранее сообщалось, что Кисловодск и Пятигорск вошли в десятку популярных ноябрьских направлений для отдыха в апартаментах. Кроме того, Кисловодск и Архыз стали одними из востребованных мест для ранних бронирований на предстоящие новогодние выходные.