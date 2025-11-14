Туристы жалуются на рассадку в самолете

Туристы жалуются, что авиакомпании нарушают правила перевозки детей. Напомним, согласно приказу Минтранса России № 462, выпущенному еще в декабре 2024 года, авиаперевозчик обязан предоставить ребенку до 12 лет и его родителю или другому сопровождающему его пассажиру соседние места в одном ряду и не разделенные проходом. Причем сделать это бесплатно.

Но оказалось, что нередко это требование не соблюдается даже в отношении малышей. И родителям приходится буквально вырывать соседние с детьми кресла.

«Возвращались этим летом из Сочи, мне дали разные места с детьми 3 и 5 лет. Пришлось устроить в аэропорту скандал. В итоге нас “засунули” на самый последний ряд, где кресла не раскладываются», – рассказала пассажирка одного из отечественных перевозчиков.

«Нас на рейсе из Москвы в Турцию рассадили: 12-летнюю дочку рядом с младшим ребенком, а меня отправили на другой ряд. Такой нервотрепки я еще в жизни не видела. Дети рыдали, я сама была в шоке – они думают, что двенадцатилетка может обеспечить безопасность малышу? Просила людей в самолете поменяться со мной. Вернусь домой – напишу запрос в прокуратуру», – негодует клиента другой авиакомпании.

Выяснилось, что от подобной ситуации не спасают даже заранее оплаченные места. Так, туристка с 7-летним ребенком возвращалась из Египта, места выбрала и оплатила заранее, чтобы гарантированно лететь вместе. Но во время регистрации выяснилось, что перевозчик заменил борт, поэтому их посадили в одном ряду, но через проход.

«Я написала претензию в авиакомпанию – там ситуацию признали и заявили о готовности вернуть деньги. Но отрицают, что нарушили правила перелета родителей и детей и отказываются выплачивать какую-либо компенсацию», – рассказала женщина. Она намерена подать в суд.

По словам руководителя юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Вадима Погорелова, у туристки есть все шансы дело выиграть, так как перевозчик изначально должен был абсолютно бесплатно посадить этих пассажиров рядом, не говоря уже об оплаченных местах:

«Налицо нарушение требований к качеству услуг. Потребитель может не только получить назад деньги, потраченные на выбор мест, но и потребовать компенсацию морального вреда за нарушение его прав. Рассчитывать на огромные суммы не стоит, но успех этого мероприятия видится вполне реальным».

