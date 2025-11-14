Почему гиды Калининграда и Петербурга перешли на короткий день

Солнца нет, погода дрянь: гиды Калининграда и Петербурга перешли на короткий день
Короткий световой день – враг экскурсовода. Из-за того, что в ноябре и декабре темнеет рано, гиды вынуждены ограничивать время прогулок или же менять формат экскурсий.
«Вечерних экскурсий сейчас мало, желательно до 16–17 часов все закончить. Потому что не все здания хорошо освещены. По главным улицам еще можно вечером гулять, но на второстепенных архитектуру не рассмотреть», – рассказала TourDom.ru калининградский гид Дина Лях.
Она добавила, что ноябрь и первая половина декабря – наиболее низкий сезон: «Я вожу пешеходные экскурсии, и погода не очень приятная для прогулок. Но думаю, что и у коллег на авто значительно снижается поток».
Те, кто водит группы не на своих двоих, подтверждают.
«Согласен, сейчас не самое приятное время, – говорит Дмитрий, который специализируется на индивидуальных авторских экскурсиях. – Летом за день с туристами мы могли объехать при желании 8 средневековых замков, добраться из Калининграда до Черняховского района на востоке области и вернуться засветло. Сейчас маршрут в 2 раза короче».
Проблема не только у гидов в самом западном регионе. На берегах Невы – тоже. И дело не только в коротком световом дне, но и в плохой погоде – где-то льют дожди, а где-то уже снег. По словам питерского гида Артема Даценко, экскурсии в ноябре перемещаются в музеи, соборы, крытые площадки, сокращается и размер групп:
«Например, школьный поток после осенних каникул уменьшается до каникул рождественских».
По наблюдениям московского гида Дмитрия Фесика, больше туристов стали посещать автобусные экскурсии.
Впрочем, кому-то осень насолила меньше, чем другим. У Юлии Юдиной из Санкт-Петербурга тематика экскурсий связана с литературой, и ей при уличных прогулках (они продолжаются в среднем 4 часа) хватает подсветки питерских зданий, а вот тем экскурсоводам, которые рассказывают об архитектуре, сложнее.
Но есть и те, у кого от короткого светового дня рабочий день только увеличился:
«Для гидов, которые специализируются на вечерних прогулках и на вечерних огнях, наоборот, короткий световой день только в плюс – количество их туристов увеличилось», – добавила Юлия Юдина.
Ранее мы написали, что этой осенью начали действовать штрафы для нелегальных экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников.