Где на Кавказе посмотреть конное экстрим-шоу и познакомиться с древним искусством

Каждый четверг в любую погоду на плацу этно-комплекса «Анамат» становится жарко. Грациозные лошади карачаевской породы превращаются в артистов, а мастера спорта по джигитовке — в бесстрашных джигитов в национальных костюмах. Грация, адреналин и сложнейшие трюки на полчаса погружают туристов со всей страны в мир древних легенд, зажигательной музыки и самобытного Кавказа.

Принимаем детей, а выпускаем джигитов

Идея клуба «Аманат» появилась несколько лет назад у Ислама Урусова, главы Федерации конного спорта Карачаево-Черкесии и сына известного коневода Клыч-Гери Урусова, который первым совершил восхождение на Эльбрус на лошадях карачаевской породы. Инициативу поддержала Северо-Кавказская государственная академия. Так два года назад на окраине села Красный Курган и появилась школа джигитов.

— Большинство наших учеников — студенты академии, — рассказывает Ислам Урусов. — Мы принимаем детей, а выпускаем джигитов.

Главный тренер клуба — Николай Замятин. Уроженец Волгоградской области переехал в Карачаево-Черкесию 11 лет назад. К этому времени он несколько лет увлеченно занимался джигитовкой, выигрывал престижные всероссийские соревнования и сам не заметил, как хобби превратилось в профессию.

— Джигитовкой я занимаюсь с 15 лет. В городе Суравикино много лет работает одна из самых сильных конных школ в России — конноспортивный клуб имени генерала Бакланова. В то время я занимался гладкими скачками и на соревнованиях увидел показательную программу по джигитовке. Помню, как парень разбежался и сзади запрыгнул в седло. Я был в восторге. Эти эмоции увидел мой будущий тренер Александр Щеглов и предложил попробовать себя в джигитовке. Этим же летом я попал к нему в спортивный лагерь, а через два месяца отправился на первые в моей жизни соревнования по джигитовке, — рассказывает Николай.

Сегодня мужчина и сам успешно тренирует всех, кто готов освоить сложное искусство, вне зависимости от возраста. За два года существования клуба его участники завоевали 11 золотых медалей, 10 серебряных и 8 бронзовых. Ни с одних соревнований они не возвращаются без наград. Кстати, девочек в конном клубе традиционно больше, чем мальчиков.

— Конечно, огромную роль играет общая физическая подготовка. Но кроме этого, человек должен быть бесстрашным, лихим, если хотите. Слово «лихой» сюда подходит больше всего. Если есть талант, то уже через пару месяцев будет результат. Свежий пример: Азрет Боташев и Алим Биджиев пришли поболеть за друзей, а через четыре неполных месяца сами стали одними из лучших, смогли достойно представить нашу школу, — считает Николай.

Самому взрослому участнику клуба Роману больше сорока лет. Он пришел в «Аманат» в 38 и остался. По словам тренера, в джигитовке нет верхних возрастных ограничений, но начинать лучше с 12 лет.

Лихой наездник, уравновешенная лошадь

Обучать джигитовке в клубе начинают не сразу. Первым делом — базовая верховая езда. Только когда ученик уверенно скачет в галопе, приступают к отработке трюков. Сначала — статичные, «неотрывные», когда наездник остается в седле. Основа всех трюков — соскок. Затем переходят к обучению двух видов джигитовки: вольной (для выступлений и шоу) и специальной (для соревнований, когда во время езды верхом используется поочередное использование пики, шашки, пистолета, ножа).

Половина успеха — это хорошая лошадь. Как правило, их начинают готовить для выступлений с пяти лет.

— Лошадь должна быть уравновешенная, уметь быстро переключаться и не бояться оружия. Спокойная, крепкая, смелая, готовая пойти за своим наездником в огонь и в воду, причем в буквальном смысле слова. С любой лошадью нужно работать, воспитывать. Она хорошо улавливает интонацию, чувствует человека, — говорит Николай.

Сказки для взрослых

Экстрим-шоу в «Аманате» запустили летом 2025 года. Под песни об удалых джигитах, горах и свободе зрителям показывают аланскую езду (стоя на двух лошадях), прыжки через огонь, трюки с пиками, пирамиду из наездников и многое другое. В команде 13 человек, в том числе юные горянки. Самому младшему участнику шоу 11 лет. Национальные костюмы для выступлений отшивают по индивидуальным меркам в Кисловодске. Стандартные не подойдут — в них невозможно выполнить трюки.

— "Аманат" — это не просто конный клуб, это отдельная философия. Джигитовка — старинное мастерство, которое нужно показывать людям, популяризировать, чтобы передать следующим поколениям. Сюда приезжают туристы из самых разных регионов страны. Через легенды, истории мы рассказываем им про Кавказ, про сохранение карачаевской породы лошадей, что для нас особенно важно, — рассказывает Ислам Урусов.

Событийный туризм на Северном Кавказе активно развивается, уверены организаторы экстрим-шоу. Росту числа зрителей способствует и расположение клуба — всего в 15 минутах езды от Кисловодска.

— Погружение в уникальную древнюю и самобытную культуру происходит с разных сторон. Легенда, музыка, костюмы, зрелище — все это создает особенное настроение. После представления мы угощаем зрителей кукурузной лепешкой и айраном. Вот из таких, казалось бы, мелочей, локальных национальных историй складывается культурный код страны, — уверена Анна Прудиус, помощник руководителя Федерации конного спорта КЧР.

В планах у организаторов — перенести кавказские легенды на манеж через актерскую игру, появление сказочных существ. Ведь даже взрослея, мы продолжаем любить сказки, легенды и истории.