Что посмотреть во Владимирской области

Александровская слобода – один из самых интересных памятников древнерусской архитектуры. Она расположена в городе Александрове Владимирской области. В слободе сохранился ансамбль каменных построек, в котором отражаются традиции как владимиро-суздальского, так и раннемосковского зодчества.

© Главгосэкспертиза России

История Александровской слободы началась в XVI веке, когда великий князь Владимирский и Московский Василий III выбрал ее как место для своей загородной резиденции. При нем началось строительство каменных храмов и дворцовых сооружений.

Позже слобода на 17 лет стала резиденцией Ивана Грозного. Здесь принимали послов, подписывали указы, на ее территории располагалась царская книгописная палата, далее сюда перевезли первую в России типографию. Будучи местом проживания государя, Александровская слобода считалась второй по богатству убранства резиденцией – сразу после Московского Кремля.

Главное сооружение ансамбля – Троицкий собор, построенный в 1513 году. В нем Иван Грозный венчался с третьей и пятой женами - Марфой Собакиной и Анной Васильчиковой.

Он считается одним из первых каменных храмов московского типа. В его архитектуре соединяются традиции владимиро-суздальских соборов и новые приемы московских мастеров. Толстые стены и крупные пропорции придают зданию монументальность, а белокаменные детали - легкость. Для Троицкого собора характерны резные порталы, ступенчатые карнизы и пояса из профилированного кирпича. Внутри сохранились фрагменты фресковой живописи XVI века.

Рядом с собором расположена Покровская церковь, входившая в состав дворцового комплекса Ивана IV. В отличие от Троицкого собора, церковь вытянута вверх, имеет узкие окна, профилированные пояса и декоративные кокошники. Покровская церковь считалась домовой церковью Грозного.

Высотная доминанта Александровского Кремля – Распятская церковь-колокольня, возвышающаяся на 56 метров. Первоначально храм был небольшим, но со временем его перестроили, превратив в высотное сооружение с колокольней. Церковь стала одним из первых примеров каменного шатрового зодчества: ее композиция основана на принципе «восьмерик на четверике» с устремленным вверх шатром, придающим зданию величественную вертикаль. Внутреннее пространство организовано как двусветный восьмиугольный зал с лестницей в толще стены, ведущей на верхние ярусы.

Также тут находятся палаты Ивана Грозного – один из самых выразительных памятников русской архитектуры XVI века. Это каменные здания, построенные из крупных белых блоков, с мощными стенами и сводчатыми перекрытиями.

Дворцовый комплекс включает несколько соединенных между собой помещений разного назначения – жилые покои с опочивальней, приемные залы и думная палата. Палаты являются частью крепости с узкими оконными проемами-бойницами, массивными стенами и тяжелыми сводами.

Вся территория слободы обнесена крепостной стеной с башнями, так как резиденция в том числе выполняла оборонительную функцию. В архитектуре ансамбля заметно влияние итальянских мастеров, работавших в Москве в то же время. При строительстве использовали местные материалы - в основе зданий кирпич, украшенный резным белым камнем. Отдельного внимания заслуживают декоративные элементы – белокаменные наличники, зубчатые венцы, ступенчатые порталы и тонко вырезанные профили. Внутри сооружений сохранились своды с лопатками, стрельчатые арки и следы деревянных перекрытий.

В XVII веке слобода потеряла статус царской резиденции и на ее территории расположился Успенский женский монастырь. К ансамблю добавились новые корпуса, но их построили с учетом старой планировки.

Сегодня Александровская слобода - один из наиболее исследованных архитектурных комплексов своего времени. Сегодня посетить его может каждый. Тут открыт музей-заповедник, в котором проходят экскурсии и действуют постоянные экспозиции. Также возрожден и древний Успенский монастырь.