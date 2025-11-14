Открылась вторая очередь всесезонного курорта Завидово

В поселке Завидово Тверской области ввели в эксплуатацию Вторую очередь всесезонного курорта. В список новых объектов курорта вошел многофункциональный центр, в составе которого один из самых крупных аквапарков Европы, конгресс-холл, горнолыжный склон, инфраструктура для семей с детьми и комплекс отелей, передает корреспондент ТАСС.

© Соцсети

По данным пресс-службы правительства региона, общий объем инвестиций в строительство второй очереди курорта составил 41,8 млрд рублей. Порядка 29,3 млрд рублей предоставлено ВЭБ.РФ.

"Это флагманский проект Тверской области в сфере туризма, который реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", получил высокую оценку и поддержку президента РФ. Владимира Владимирович Путин во время посещения Завидово в ноябре 2022 года отметил значение этого проекта для раскрытия туристических возможностей России. В Завидово сформировано уникальное пространство для семейного круглогодичного отдыха. <...> Курорт Завидово уже стал драйвером развития туризма в Тверской области, только в 2024 году число гостей, отдохнувших на курорте, превысило 700 тыс. человек", - сказал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

По словам генерального директора группы компании "Васта" Сергея Бачина, в регионе появилась новая точка притяжения не только для жителей Тверской области, но соседних областей, среди которых - Московская.

"Все эти туристы к нам будут приезжать и будут наслаждаться этим местом, и гордиться этим местом. <...> Это самый крупный туристический комплексный проект за последние 12 лет. И я думаю, он таковыми останется в ближайшие 3-5 лет", - сказал он.

Генеральный директор ТУРИЗМ. РФ Сергей Суханов на открытии отметил, что проекта был реализован при поддержке правительства России.

"В составе четырех гостиниц наши туристы получают новые комфортные номера и крупнейший крытый аквапарк России, один из крупнейших аквапарков в Европе. Конечно, когда это все произносишь, ощущаешь гордость, ответственность, счастье от того, что в нашей стране запускаются такие проекты, несмотря ни на что. Конечно, это все происходит благодаря тому, что правительство РФ предусмотрело все необходимые меры поддержки наших предпринимателей, инвесторов в составе национального проекта, благодаря тому, что наши федеральные органы власти слаженно работают", - сказал Суханов.

Аквапарк является частью комплекса "Завидово парк", площадь которого составляет 55 тыс. кв. м. В комплексе также расположился конгресс-центр на порядка 1 тыс. посадочных мест, развлекательные объекты для семей с детьми, магазины и рестораны. Ожидается, что открытие гостиниц увеличит турпоток на курорт до 1 млн посетителей уже в 2026 году. Гостям аквапарка предлагают 17 водных аттракционов и горок, для семей с детьми предусмотрены две игровые зоны с горками и отдельным бассейном для детей.