Какой вид отдыха выбирают люди разных поколений

Зумеры (от 13 до 28 лет) удивлять умеют. Вот, например, одно из последних исследований показало: более других поколений зумеры (аж 14 процентов) упоминают как приоритетное направление поездку в монастыри.

Не пожить там, а просто — посмотреть. На экскурсию съездить. По-моему, этому есть вполне простое объяснение, ну кроме «скрепной составляющей». Жизнь в монастыре — она совсем другая, не такая как та, что мы видим вокруг себя. Особенно — видим в городе.… В монастырях тихо, и воздух даже какой-то другой, и атмосфера располагает к раздумьям. Там нет скоростей. Вот, пожалуй, эта возможность «затормозиться», не нестись очертя голову, не повышать голос, но внимать звону колоколов да пению птиц, извечных монастырских обитателей. Что-то совсем другое, но очень важное входит в жизнь с посещением монастырских обителей. Прикоснуться к истории — бесценно.… Так что я за зумеров очень рада.

Но есть, конечно, и другие, более привычные, традиционные увлечения. 30 процентов миллениалов (от 30 до 44 лет), в основном, конечно, мужики, предпочитают всем основным видам отдыха рыбалку. Дешево и сердито, да и другие «увлечения» к рыбалке, как правило, прилагаются. Из разряда «а поговорить».

Поколение Х (от 45 до 60 лет) — те, кто вырос в «эпоху перемен», — увлечено дачным отдыхом. Там они возделывают вокруг себя свой маленький раек. А что, возраст уже такой, что, как любят шутить иные, «к земле потянуло». Иксы все же стараются на даче что-то делать: сажают сначала сирень, а потом... и картошку начинают выращивать. Моя подруга подарила мне выращенный собственноручно букет из цветной капусты: фиолетовая, ярко-зеленая и белая. Оказалось, что съедобный букет, но еще и какой красивый! Что это — хобби? Или отдых? Или и то и другое?

А вот более молодые, те же зумеры, на дачу стремятся в основном не для того, чтобы там копаться в земле, а для того, чтобы уединиться. Все же они, наши ранимые крошки, как-то очень уж задолбались от общения с людьми. То в монастыре уединятся, то на даче спрячутся.…

И тоже тренд: представители всех опрошенных поколений считают одним из основных важных моментов отдыха — низкий бюджет! За дорого ехать никуда не хотят. Ни на моря, ни на юга, ни на яхте. Реальные доходы во всем мире снижаются, более того, все чаще мы выбираем отдых «для себя», а не для «понтов».