Как маскируются нелегальные детские лагеря

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что нелегальные летние лагеря могут маскировать свои предложения под тематические детские туры с анимацией.

© Соцсети

«Летние лагеря организуют на базе гостиниц, пансионатов и баз отдыха, которые не хотят и не могут регистрироваться в реестре, а свои предложения маскируют под тематические детские туры с анимацией, то есть стараются уйти от признаков отдыха и оздоровления детей», — поделился он в беседе с газетой «Известия».

Мохов подчеркнул, что открытие детских лагерей допускается только в реестровых объектах, но их не хватает.

По словам эксперта, контролирующие органы выявляют организаторов нелегальных летних лагерей и штрафуют их.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что эффективный отдых в каникулы улучшает стрессоустойчивость школьников.