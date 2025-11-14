«Архыз» во второй раз признали лучшим горнолыжным курортом России

"Архыз" (Карачаево-Черкесия) признан лучшим горнолыжным курортом России в 2025 году. Он второй раз становится победителем главной номинации национальной премии "Горы России", сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Архыз" вновь признан лучшим горнолыжным курортом России. Первый раз победу в этой номинации национальной премии "Горы России" мы одержали в 2023 году. В этом году переходящий кубок, созданный ювелирами Sokolov Atelier, едет в Карачаево-Черкесию. Наш курорт успешно развивается и продолжит радовать гостей новыми сервисами и интересными объектами", - сказали в пресс-службе.

В планах всесезонного курорта "Архыз" в ближайшие годы - строительство новых канатных дорог, увеличение номерного фонда.

"Летний турпоток на "Архыз" вырос на 20% в сравнении с прошлым годом: с 26 апреля по 9 ноябрь курорт принял свыше 339 тыс. туристов. Загрузка отелей на декабрь и новогодние праздники сейчас в районе 70%. Средняя глубина бронирования на новогодние праздники - от 5 до 8 дней. Планируем открыть два новых сноу-парка, на северном склоне появятся мега-качели высотой 20 метров", - рассказал гендиректор УК "Архыз" ГК Мантера Роман Киранчук.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.