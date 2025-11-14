В Приморье кадры для туротрасли готовят со школы

В Приморье кадры для туротрасли готовят со школьной скамьи. И речь пойдет о юных экскурсоводах.

Все начинается с интереса, желания познать свой край, его историю. А там глядишь: подростковое увлечение может перерасти в серьезное занятие, выбор профессии. Именно такой акцент на выстраивание отношений с тинейджерами делают в "Школе юного экскурсовода" (ШЮЭ). Сам проект реализуется в Приморье Туристско-информационным центром уже не первый год. За шесть лет накоплен опыт, выработан алгоритм работы с подростками, сложились партнерские отношения со спикерами.

Когда взрослый человек идет повышать свой опыт в области краеведения и экскурсоведения, тому есть объяснения - возможность путешествий, смена работы, заработок. Дети не настолько меркантильны, у них немного другие интересы. И у них свой взгляд на туристскую отрасль. Оказывается, что знания, наука - это современно, интересно и модно. На том и стоим.

В этом году основной площадкой для обучения юных экскурсоводов стал Национальный центр "Россия" в Приморском крае. У организаторов свои задачи: знакомство с профессией, расширение кругозора, умение выходить из проблемных ситуаций, а также погружение в краеведческий материал. Но заумные лекции не для подростковой аудитории. Поэтому интерактив, креативный подход - в помощь. Занятия проходят в игровой форме и в разных форматах. То школьники в рамках тигриного квеста пытаются сосчитать всех тигров, которые "живут" в стенах Национального центра (все-таки этот хозяин Уссурийской тайги - символ региона, и не учитывать этого нельзя), то пробуют себя в роли экскурсоводов, представляя различные объекты экспозиции центра. А еще на занятиях ребята командами решают вопросы викторины, делятся своими любимыми и известными местами отдыха в крае и обсуждают как рассказать об этом сверстникам чтобы и они "заразились" путешествиями.

До "переезда" ШЮЭ в Национальный центр ребята разрабатывали авторские маршруты, апробировали их на своих сверстниках, помогали экскурсоводам в организационных моментах. Но и сменив "прописку", выход "в большой мир" программа не исключила. Это дает уникальную возможность объединить обучение и практику в один процесс. В качестве примера можно привести практическое занятие в ММВК "Достояние" на площадке Музея Женьшеня, единственном на Дальнем Востоке.

"Это практико-ориентированный подход к процессу обучения. Смена площадок, другая манера подачи информации позволит ребятам лучше усвоить материал, получить больший объем знаний. Мы не будем ограничиваться одной площадкой и одним спикером. Туризм - отрасль яркая, живая, а значит и занятия должны быть такими же. Поэтому в качестве экспертов будем приглашать представителей медиасферы, работников музеев, преподавателей, что усилит развитие профессиональных качеств", - отметила руководитель туристско-информационного департамента ТИЦ Приморского края (Visit Primorye) и отвечающая за экскурсионный контур НЦ "Россия" в Приморье Дарья Гусева.

Приморская "Школа юного экскурсовода" стала частью большого федерального проекта. Подобные школы откроются и в других регионах, где заработают филиалы НЦ "Россия". Это открывает новые горизонты в профориентационной работе, в привлечении ребят в туризм, в правильно поданной информации. Школы и ученики будут общаться между собой, возможно будут какие-то совместные уроки, проекты, видеомосты. У приморской школы среди выпускников есть конкретные подростки, которые уже пробуют себя в профессии экскурсовода, есть созданные ими авторские экскурсии, которые они проводили для юных гостей города. И этим опытом ребята готовы поделиться со своими сверстниками из других городов России.

"Приятно смотреть на ребят - любознательные, грамотные, открытые. Подобная площадка - это настоящее открытие не только в учебно-ознакомительном процессе для юных экскурсоводов, но и при знакомстве с Владивостоком. Такие экскурсии, сама Школа, ее "выпускники" - все это направлено на развитие отрасли, повышение привлекательности нашего региона, престижа туристических профессий. И здесь речь не только о качестве сервиса, но и о том, как научить ребенка любить свой край, гордиться его историей. И уже с этим полученным багажом знаний и навыков ребята могут начинать свой путь в профессию, строить свою карьеру", - считает министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Добавим, что проект "Школа Юного экскурсовода" был представлен региональным ТИЦ на площадке ежегодного съезда Туристско-информационных центров, который проходил последнюю декаду сентября текущего года в Перми. Представители из разных регионов России познакомились с успешной образовательной практикой для погружения слушателей в индустрию туризма и формирования новых кадровых резервов. А еще этот проект несет и социальную миссию, ибо работа с подрастающим поколением, умение привить любовь к родному краю, истории - это всегда было, есть и будет важным аспектом в деле общества.

За время существования этого проекта в Школе обучились более 100 детей, выпускники создали более десяти авторских маршрутов, шесть человек уже работают в индустрии и готовятся к концу года пройти обязательную аттестацию и работать в правовом поле. После окончания седьмого выпуска ребята станут помощниками своих старших коллег и будут участвовать в проведении экскурсий в Национальном центра "Россия" в Приморском крае.

Второй поток Школы юного экскурсовода России стартует в феврале 2026 года.