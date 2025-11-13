Россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году

Цены на авиабилеты в новогодние праздники обуздать не получится, единственный способ сэкономить — приобретать билеты заранее, сказал НСН Роман Гусаров.

© РИА Новости

Дальние перелеты не могут быть дешевыми, однако с учетом всех расходов на отдых их стоимость редко превышает половину от общих затрат. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Комфортная для туриста стоимость авиабилетов, которая не будет провоцировать отказа от поездок, не должна превышать 50% от общей цены тура. Об этом на своем ресурсе сообщила Ассоциация туроператоров России. По мнению Гусарова, с учетом всех расходов стоимость авиабилетов редко дотягивает до половины стоимости отдыха.

«Дальний перелет не может быть дешевым, и вряд ли сегодня можно упрекнуть авиакомпании в запредельных ценах. Нередко туроператоры пользуются определенными скидками или отправляют туристов чартерными рейсами. В этом случае цены на авиабилеты заметно дешевле, нежели при покупке билетов на регулярные рейсы самостоятельно. Не думаю, что это ключевой фактор в отказе пассажиров от путешествий. Когда мы рассчитываем бюджет на путешествия, понятно, что туда входят и авиабилет, и стоимость гостиницы, и стоимость услуг туроператора, и пребывание в пункте назначения. Если все это сложить, вряд ли цена авиабилета будет составлять половину всего бюджета путешествия. Того, что цены на билеты завышены, мы не наблюдаем хотя бы из отчетов авиакомпаний, сверхприбылей у авиаотрасли незаметно», — сказал Гусаров.

По словам собеседника НСН, рост цен на билеты за год составит по меньшей мере 15%.

«Итоговой статистики пока нет. Нельзя выдергивать отдельные месяцы из общегодовой статистики. В авиаперевозках очень динамичная сезонность, например, в ноябре дно спроса на авиаперелеты — понятно, что и билетов продается меньше, и цены ниже. Динамика роста цен точно будет превышать уровень инфляции, потому что, помимо самой инфляции, мы видим еще подорожание и керосина, и услуг аэропорта, и всего остального, не говоря о том, что добавилось несколько обязательных сборов — инфраструктурный и так далее. Предполагаю, что общий рост стоимости авиаперевозок составит не меньше 15% по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул эксперт.

В заключение Гусаров указал на то, что обуздать рост стоимости авиабилетов в новогодние праздники.

«Ограничить рост цен на авиаперелеты в новогодние выходные можно, только отказавшись от рыночного ценообразования. Не будет ни дорогих, ни дешевых авиабилетов, а будет некая усредненная цена. Вряд ли это социальная справедливость. Спрос и предложение определяют конечную стоимость авиабилета, тогда нам придется смириться с тем, что в пиковые дни стоимость авиабилетов будет максимальной, которую готовы заплатить пассажиры. Этого никак не избежать. Как только заканчиваются новогодние каникулы, уже на следующий день цены заметно падают, а в конце января и в феврале самые низкие цены в году. Более того, полагаю, что сейчас билеты уже распроданы, поскольку выкупать билеты на новогодние каникулы начинают уже в сентябре по еще сносной цене. За неделю до вылета билеты закупают единицы», — подытожил он.

Ранее Гусаров напомнил, что авиакомпания вправе отказать в посадке на рейс, если пассажир не предоставит распечатанный посадочный талон, так что он должен быть на руках вне зависимости от того, прошел человек электронную или физическую регистрацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».